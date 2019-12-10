Меры господдержки: в центрах «Мой бизнес» Ростовской области предпринимателям бесплатно помогут с бухучетом

В центрах «Мой бизнес», которые уже открыты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске и Шахтах, расширяют перечень предложений для начинающих предпринимателей. Жители донского региона, решившие развивать собственное дело, могут получить займ под небольшой процент, стать участником бесплатных семинаров (недавно хэдлайнером стала Тина Канделаки), воспользоваться консультациями специалистов по различным направлениям, а с недавних пор - помощью по ведению бухгалтерского учета.

- Мы постоянно проводим мониторинг проблем начинающих предпринимателей и на основе полученных данных формируем обучающие программы, проводим семинары и консультации, приглашаем экспертов по тому или иному вопросу, - поясняет Директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства - оператора центров «Мой бизнес» в Ростовской области Яна Куринова. - В последний месяц года мы решили оптимизировать наши возможности, исходя из лимитов бюджетного финансирования, которые нам доводятся, и предложить нашим предпринимателям бесплатный бухучет с приоритетом для начинающих, потому что для них это наиболее актуально. Не секрет, что предприниматели боятся начинать свой бизнес именно в связи с тем, что лицом к лицу сталкиваются с рядом проблем. Это, в частности, неизведанные правоотношения с налоговой службой. Сколько бы мы ни проводили семинаров по вопросам налогового планирования, они всегда одни из самых востребованных.

Поэтому в центрах «Мой бизнес» в качестве апробирования услуги предложили предпринимателям месяц бесплатного бухучета. В дальнейшем, исходя из востребованности такой помощи, не исключено, что она будет продлена.

В центрах «Мой бизнес» Ростовской области предпринимателям бесплатно помогут с бухучетом. Фото: Евгений Березкин

- Мы готовы продолжить такую работу, исходя из наших финансовых возможностей и успешности проведенного месячника, - добавляет Яна Куринова. - В особенности, учитывая тот факт, что предприниматели закрывают финансовый год в первом квартале, и именно в этот период помощь в вопросах финансового учета будет очень своевременна.

Напомним, в центрах «Мой бизнес» начинающим предпринимателям предлагают бесплатный пакет услуг, в который входят консультации по вопросам финансового планирования - бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов. Специалисты объяснят, как ведется бухгалтерский и налоговый учет, ответят на вопросы, разберут сложные моменты, помогут навести порядок в финансовой документации. При необходимости помогут с налоговым учетом, текущим ведением бухгалтерского учета, составлением учетной политики и регламентирующих документов (приказы, акты, протоколы).

ВНИМАНИЕ! Внимание! Акция действует до 15 декабря 2019 года. Чтобы стать ее участником, нужно обратиться в центр «Мой бизнес», телефон для справок: +7 (863) 308 19 11 (центральный офис).

ВАЖНО Донским предпринимателям выдали свыше миллиарда рублей в качестве займов под минимальный процент

В нынешнем году Ростовское агентство поддержки предпринимателей выдало 421 микрозайм (в прошлом цифра была значительно меньше - 389) с процентной ставкой 3,25 до 6,5% годовых. На конец ноября капитализация Агентства составила 1,349 млрд. рублей (динамика по сравнению с прошлым годом – 20% (было 1,079 млрд. рублей). Эффективность использования денежных средств достаточно высокая - 95,07% (динамика по сравнению с прошлым годом – около 10% (было 85,24%). А средний размер микрозайма увеличился с 1,647 млн. рублей до 2,026 млн.

Объем микрозаймов, предоставленных на развитие приоритетных направлений, таких как сельское хозяйство и производство составляет в портфеле существенную долю - 36,05%. Остальными составляющими портфеля являются такие отрасли, как торговля (25,81%), сфера услуг (15,12%) и прочее.

ГРАФИК (ПО ТИПУ БЮДЖЕТНОГО ПИРОГА) Портфель микрозаймов Агентства:

- Производство и сельское хозяйство – 36,05% - Бытовые услуги – 2,56% - Розничная торговля- 15,58% - Оптовая торговля – 10,23% - Строительство – 3,26% - Услуги по перевозке – 12,56% - Другое – 19,77%

КОНКРЕТНО Новые виды поддержки:

* С 1 августа нынешнего года Агентство предоставляет донским производителям комплекс инжиниринговых услуг, которые позволяют сэкономить до 95% затрат на запуск нового, развитие, техническое перевооружение и модернизацию существующего производства. Это услуги по проведению финансового, управленческого, пожарного, экологического, электротехнического аудита, консультации по оптимизации технологических процессов, сертификации, декларированию продукции, маркетинговые исследования и пр. До конца нынешнего года на поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса по линии инжиринговых услуг будет направлено 11 млн 800 тысяч.

* В нынешнем году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного Губернатором Ростовской области, была разработана и применена на практике новая поддержка для предпринимателей. Малому и среднему бизнесу предложили комплекс рекламно-информационных мероприятий, в который вошла разработка или обновление логотипа и фирменного стиля; подготовка, создание контекстной рекламы и проработка дальнейшей стратегии ведения рекламной компании; создание и оформление аккаунта Instagram; разработка креативов (оригинал-макетов) для проведения рекламной деятельности; разработка одностраничного веб-сайта; изготовление полиграфической продукции, средств навигации, вывесок, продвижение сайта, размещение наружной рекламы и пр.

Оказание услуг субъекту малого и среднего предпринимательства на безвозмездной основе осуществляется в пределах финансирования - на сумму не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей.