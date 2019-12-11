«Не нужно бояться стоматологов!»: Как быстро, без боли и за разумные деньги сделать улыбку ослепительной

Белоснежная и открытая улыбка - лучшее украшение. Именно поэтому важно сохранить зубы красивыми и здоровыми на долгие годы. О том, как это сделать правильно, беседуем с директором медицинского центра «Династия С» Александром Скибинским и главным врачом Еленой Скибинской.

«ПАЦИЕНТЫ ОЧЕНЬ ПРОСТО ПЕРЕНОСЯТ ЛЕЧЕНИЕ»

- Каковы современные возможности стоматологии сегодня?

А.С.: На сегодняшний день мир вокруг нас очень быстро меняется. И стоматология как область медицины - это динамично развивающееся направление. Если взять уровень стоматологии в 80-90-х годах и сравнить его с сегодняшним днем, то это совершенно разные миры. Они отличаются как по уровню комфорта для пациента, так и по своим возможностям.

- Например?

А.С.: Еще жив стереотип, что лечить зубы - это больно. Но на самом деле это пережиток прошлого. Качественная анестезия сегодня позволяет совершенно спокойно производить операции по установке имплантов или сложному удалению зубов, не говоря уже о более простых манипуляциях, таких как лечение кариеса. Кстати, уже сейчас можно встретить пациентов, которые просто засыпают в кресле стоматолога и очень просто переносят лечение.

- Считается, что лечить зубы - процесс длительный...

А.С.: Лечение сейчас стало проходить гораздо быстрее. Особенно это важно и актуально для людей, у которых частично или полностью отсутствуют зубы. Например, сегодня существуют методики протезирования на имплантах, когда человек за несколько посещений может приобрести себе полностью новые зубы.

- А качество?

А.С.: Качество самого лечения значительно выросло. Так, стоматологические услуги сейчас становятся надежнее и долговечнее. Например, если вы сегодня установите себе коронки на основе диоксида циркония или прессованной керамики, то не только не отличите их от настоящих зубов, но и при надлежащей эксплуатации срок службы таких коронок будет достигать более 15 лет. Также многие производители имплантов дают пожизненную гарантию на свои изделия.

«Не нужно бояться стоматологов!»: Как быстро, без боли и за разумные деньги сделать улыбку ослепительнойФото: Ольга КУБЫШЕВА

«ОБСЛЕДОВАНИЕ - РАЗ В ГОД»

- Какие еще есть возможности, чтобы зубы были красивыми?

Е.С.: Это и исправление прикуса, и изменение формы и цвета зубов, применение различных отбеливающих средств, которые могут избавить человека от темных, зеленовато-желтых и коричневых пятен, сделав их белоснежным. Ну, и конечно, виниры, с помощью которых создаются голливудские улыбки.

- А когда восстановление зуба уже невозможно?

Е.С.: Есть такие диагнозы, когда зуб приходится удалять. Как правило, это связано с разрушением ниже уровня десны, трещиной или переломом корня. Но если зуб можно сохранить, то над этим работает целая команда в составе ортодонта, ортопеда и хирурга.

- Сколько раз в год необходимо обращаться к стоматологу?

Е.С.: Все зависит от того, где наблюдается человек. По своему опыту работы с пациентами хочу сказать, что мы комплексно подходим к лечению зубов. И когда наводим полный порядок, то можно перейти к обследованию один раз в год. Хотя многие советуют делать это два раза в год.

О ДЕТЯХ И ПРО КРАСОТУ УЛЫБКИ

- Как, по-вашему, культура ухода за зубами стала выше?

Е.С.: На самом деле, пациент стал сейчас более грамотным. Например, в аптеках и Интернет-магазинах есть огромное количество профессиональных средств для ухода за полостью рта, которыми люди активно пользуются, - и это не только зубные щетки, нити, ирригаторы и всевозможные ополаскиватели.

- А если говорить о детях, то как сделать так, чтобы кресло стоматолога не стало для них стрессом?

Е.С.: Этого и не будет. Как уже говорилось выше, стоматология шагнула далеко вперед. А в случае с детьми особенно важен контакт с доктором. Если он найден, то все пройдет на ура. И, кстати, наши маленькие пациенты часто приносят нам рисунки о том, как им понравился доктор, а еще рисуют кариозных монстров и зубных фей.

- Я хотел бы отметить, что стоматология сегодня - это не просто избавление от боли, - сказал в завершение разговора Александр Скибинский. - Это еще и про красоту улыбки. И сегодня мы эффективно можем решать вопросы исправления аномалий прикуса, сделать более светлой эмаль или поправить форму зубов. Хочу подчеркнуть: не нужно бояться стоматологов, записывайтесь на консультации и приходите на обследование. Большинство вопросов, которые вас беспокоят, решаются быстро, без боли и за разумные деньги.