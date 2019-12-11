«Зима будет теплой»: Зачем по улицам слонов водили в Ростове-на-Дону

В среду, 11 декабря, жители города Ростова-на-Дону не поверили своим глазам, когда среди прохожих увидели... слонов. Животные весом в 3,5 тонны каждый прогулялись аккурат по центру города - перешли через дорогу на пересечении Пушкинской и Буденновского под удивление автомобилистов. Встретили по пути Деда Мороза. А потом пошли гулять по главному городскому парку имени Максима Горького. Благо - погода позволяет - на улице плюсовая температура, так что чувствовали слоны себя, можно сказать, как дома. А чтобы в дороге было нескучно, рядом с ними катили тележку с целым ящиком яблок.

- Индра и Беби приехали к нам из Германии и участвуют в новом представлении, - рассказал газете «Комсомольская правда-Ростов» директор Ростовского цирка Игорь Байтингер. - Вместе с дрессировщиком они прогулялись от улицы Горького до Большой Садовой и обратно. На все-про все у них ушло примерно полчаса.

К слову, в цирке добавили, что в ближайшие дни подобное показательное выступление повторять не станут.

А горожане, ставшие случайными свидетелями необычной прогулки, даже смогли сфотографироваться с необычными животными. Многие опубликовали видео прогулки слонов в городе-миллионнике в популярных пабликах.

Мнения же интернет-пользователей разделились: «Печальное зрелище», «А им не холодно?» «А это безопасно вообще для мимо проходящих?». Но большинству понравилось увиденное: «Увидеть живых слонов на улице - хороший знак. Зима будет теплой».