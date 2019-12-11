Стрельбу из элитных иномарок устроили в центре Ростове-на-Дону

Сложно представить, что почувствовали случайные прохожие и проезжавшие мимо водители, когда услышали пальбу из соседних машин. Сразу несколько человек на крутых иномарках устроили стрельбу в самом сердце города Ростова-на-Дону. Очевидцы говорят, что стрельба началась возле четырехзвездочной гостиницы на Большой Садовой.

В Главном Управлении МВД России по Ростовской области рассказали, что инцидент произошел около двух часов дня в среду, 11 декабря. Звонившие по телефону "02" сообщили о нарушении общественного порядка. В настоящее время в розыск объявлены иномарки Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz Gelandewagen. Не исключено, что владельцы дорогих машин - не по одному миллиону каждая, просто не поделили дорогу.

Сейчас полицейские изучают камеры наружного наблюдения, чтобы установить личности стрелявших. Согласно действующему законодательству, им грозит до 15 суток ареста.