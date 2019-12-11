Болезни глаз у собак и кошек: симптомы, лечение, когда обращаться врачу

К сожалению, проблемы с глазами у собак и кошек - явление нередкое. И даже обычные закисшие глазки у домашнего питомца - веский повод для того, чтобы обратиться в ветклинику. Как оказать первую помощь и почему не стоит медлить с визитом к доктору? Об этом и многом другом рассказывает заведующий терапевтическим отделением, офтальмолог, хирург ветеринарных клиник «Центр» Николай Смородин.

- Николай Александрович, когда нужно обратиться к офтальмологу, что должно насторожить?

- В тех случаях, когда у животного что-либо не так с глазами. Например, если резко начались боли, животное прищуривается или наблюдается светобоязнь, есть какие-то помутнения, слезотечение, выделения из глаз. Все это - веские аргументы для того, чтобы обратиться к врачу. Так как зачастую они могут быть предвестниками скрытых проблем, которые нужно обязательно выявлять и лечить.

- Как проходит прием у офтальмолога? - Если говорит об основных этапах, то это полный сбор анамнеза, осмотр всей структуры глаза: проводится проверка работы носослёзной системы, структур роговицы, осмотр радужки и хрусталика с помощью щелевой лампы, осмотр глазного дна, сетчатки глаза с помощью офтальмоскопа, проверяется реакция зрачка на сокращение красного и синего потокового света. Измерение внутриглазного давления. Окрашивание роговицы лиссамином зеленым. Окрашивание роговицы флуоресцеином. Обязательно проводится замер слезопродукции тестом Ширмера.

После обследования врач назначит схему лечения. В зависимости от диагноза возможно терапевтическое лечение или проведение хирургических манипуляций.

Фото: предоставлено ветклиникой "Центр"

- Какие породы животных имеют предрасположенность к развитию глазных патологий?

- Любые животные, особенно глазным заболеваниям подвержены терьеры и йорки. В любом случае, если вашего любимца что-то беспокоит, то всегда надо обращаться к врачу и выяснять все ли в порядке. А задача врача-офтальмолога - правильно и доступно рассказать о текущем состоянии питомца, чем грозит болезнь и какие последствия могут быть, если ее не лечить.

Кроме того, стоит выделить ряд сопутствующих заболеваний, которые могут вызвать осложнения на глазах: сердечная и почечная гипертензия, хроническая и почечная недостаточность, сахарный диабет, вирусный перитонит, вирусный иммунодефицит, онкологические заболевания крови, аутоиммунные заболевания, заболевания щитовидной железы, воспалительные заболевания поджелудочной железы. Осматривая сосуды глазного дна можно обнаружить сердечнососудистые заболевания у кошек и собак.

- Сейчас владельцам доступно множество препаратов. Однако иногда они используют народные средства - заварку и травяные чаи. Насколько они полезны?

- По народным средствам можно писать отдельную статью. Но действительно, зачастую владельцы к ним прибегают. Например, протирают глаза животным заваркой. При том что для них она противопоказана, поскольку их конъюнктивы к этому не приспособлены.

Кроме того, травы могут вызвать индивидуальную реакцию. Многие из них, может, и не принесут вреда, но и пользы от них тоже будет мало. Главное помнить одно: все народные средства - если даже они используются в качестве промывок, санации и так далее - нужно применять только после назначения врача.

- Есть ли глазные капли из человеческого арсенала, которые противопоказаны животным?

- В определенных случаях глазные капли, предназначенные для человека, могут применяться и для животных. Но их также нельзя назначать самостоятельно. Часто владельцы пытаются приобретать препараты, почитав в Интернете или воспользовавшись советами из аптек. Но так быть не должно, так как неправильное лечение может привести к фатальным изменениям в структуре глаза, порче роговицы и так далее. Поэтому самостоятельное лечение глаз я не рекомендую, а назначение препаратов должен делать только врач.

- А что вы можете сказать об ожоговых травмах глаз?

- К счастью, они редкость у животных. Как правило, происходят из-за кварцевания домашних помещений, когда хозяева забывают убирать питомцев и они могут получит ожог роговицы ультрафиолетом. Но, как правило, животные неглупые: они сами не полезут в огонь или на газовую плиту.

- В каких случаях важно хирургическое вмешательство? Можно ли сохранить зрение питомцу без операций.

- Повреждения роговицы, изменение структуры глаза и отслоения сетчатки - все эти проблемы можно решить и медикаментозно, но иногда без операции сохранить зрение сложно. К ней прибегают только тогда, когда здоровье животного под угрозой и нет другого выхода. Если домашний питомец старше шести лет, и Вы до сих пор не посещали врача-офтальмолога, рекомендую это сделать. По статистике животные старше 6-ти лет подвержены глазным заболеваниям: глаукома, катаракта, заболевания сетчатки и зрительного нерва. На ранних стадиях развития болезни лечение назначается медикаментозное, без хирургического вмешательства.

- В каких случаях глаз спасти нельзя?

- Глаз нельзя спасти только тогда, когда у него разрушены полностью все структуры: к примеру, произошло отслоение сетчатки, разрушен хрусталик или испорчена радужка. Иногда бывают проникающие сквозные ранения через глаз. В этом случае бороться за зрение практически невозможно. Во всех остальных - мы делаем уникальные операции, чтобы сохранить зрение вашему питомцу.

Хирург ветеринарных клиник «Центр» Николай Смородин. Фото: предоставлено ветклиникой "Центр"

- Как часто нужно проводить обследование и посещать ветеринарного врача-офтальмолога?

- Если глаза здоровые и не беспокоят, то раз в год. Для того, чтобы проверить структуру глаза, наличие изменений и отразить динамику в истории болезни. Профилактика необходима для того, чтобы специалисты смогли предотвратить, в том числе и глазные заболевания, в будущем.

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