«Сотрудник безопасности банка» похитил почти полмиллиона рублей с карт жителей Ростовской области

В Ростовской области с карт жителей утекли кругленькие суммы денег. Как стали известно газете «Комсмольская правда-Ростов» из собственных источников, только за минувшие сутки, 11 декабря, сразу шесть жителей области написали заявление в полицию.

Преступники или преступник - это сейчас предстоит выяснить правоохранителям, действовали по одной похожей схеме. А именно - звонили с московских номеров и представлялись сотрудниками службы безопасности банков. В итоге, доверчивые владельцы наличности сообщали им явки-пароли. И, как результат, со счетов в общей сложности утекло около 463 тысяч тысяч рублей. При этом пострадавшие, как правило, жители сельской местности - хуторов Старая Станица и Красный Октябрь, а также Сальска, Новошахтинска и Семикаракорска. А дин из владельцев разом лишился 184 тысяч рублей. Сейчас стражи порядка ищут злоумышленников.

Чтобы не дать себя обмануть, нужно знать, схемы, по которым могут действовать мошенники.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, чтобы не дать себя обмануть, нужно знать, схемы, по которым могут действовать мошенники. Так, незаконное использование чужих банковских карт называется на языке правоохранителей «кардинг».

- Существует огромное количество способов получения персональных данных – от ложных сайтов до личных звонков, - говорят в донском главке. - Например, вам могут позвонить и представиться сотрудником банка, попросив сообщить данные, указанные на карте. Ни в коем случае не делайте этого, если не хотите лишиться своих денег.

При этом жертвам мошенников советуют сразу же обращаться в полицию с заявлением. Чем раньше это произойдет, тем больше вероятность того, что злоумышленника удастся задержать по горячим следам.