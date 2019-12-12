Интернет, друзья, наркотики: Как распознать зависимость у ребенка и успеть помочь вовремя

Все мы знаем, как учить чужих детей. Чего не скажешь про то, когда дело касается своих. Как воспитать в ребенке ответственность? Распознать тревожные звоночки в его поведении и главное - помочь? Об этом в студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM мы поговорили с психологами наркологической клиники «Чистый путь» Ириной Бондаревой и Ольгой Савченко, специализирующимися на работе с различными видами зависимостей.

«ВСЕ УМЕСТНО В ОПРЕДЕЛЕННОМ ВОЗРАСТЕ»

- А сколько на самом деле зависимостей? О.С.: Их бесконечное множество. И это не только алкоголизм, наркомания и табакокурение, есть зависимость и от еды, человека, секса, работы, видеоигр и Интернета. Последняя, к слову, очень популярна у подростков.

- Если говорить о подростках, насколько важен родительский контроль? О.С.: Само по себе слово «контроль» звучит достаточно жестко, но заменить его другим словом, пожалуй, невозможно. Я бы сказала, что тут уместно говорить об определенной дозе контроля. Если мы говорим о малыше, то трудно представить его без контроля взрослого. Если о трехлетнем ребенке - там уже с помощью контроля начинает воспитываться ответственность. Взрослый и учит, и контролирует, как малыш выполняет определенные действия.

- Всем известно такое название, как кризис трехлетнего возраста, когда ребенок требует и кричит «Я сам». Как быть? О.С.: Контроль нужен и здесь, но при этом он также не должен быть абсолютно тотальным. Важна еще и правильная оценка. Считается, что до пяти лет действия ребенка нужно оценивать только положительно, а уже после этого возраста указывать и на недостатки, которые есть в его работе. Здесь он уже может учиться: что хорошо, а что плохо. И это важно. Потому что он должен учиться успешно справляться с заданиями.

- А если говорить о первом классе?.. О.С.: В данном случае контроль также нужен в определенных размерах, поскольку первоклашки учатся делать домашние задания, собирать форму и портфель. Но главное - контроль не должен быть всепоглощающим, то есть не надо собирать портфель за ребенка! Все уместно в определенном возрасте. Если в 3-4 года нормально, когда взрослые помогают одевать ребенка то проверять у семиклассника, что сложено в портфеле, а что нет, выглядит уже абсурдно. У него уже есть определенное личное пространство, за пределами которого неуместно находиться взрослому. Да и по большому счету, если правильно воспитывается ответственность, то следить за порядком, вещами в комнате и письменном столе будет и не нужно.

«СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПОМОЧЬ ГОРАЗДО ПРОЩЕ»

- Сколько подростку можно проводить время в Интернете. Есть ли такие рекомендации для родителей?

И.Б.: Есть. Считается, что для школьников вполне достаточно не более часа-полутора в день. Это будет способствовать тому, чтобы не возникала Интернет-зависимость, которая сейчас находится на пике в подростковой среде. Конечно, проконтролировать ребенка в возрасте 13-14 лет в этом вопросе практические невозможно, если не отбирать гаджет. Поэтому задача родителей - донести до ребенка опасность такого поведения. Для этого с ним необходимо разговаривать, общаться и помогать развивать другие увлечения. Например, это могут быть занятия в кружках, любимое хобби или предмет, который чадо изучает более углубленно. При всем этом у него автоматически не будет времени зависать в Интернете.

- Как определить, что с ребенком происходит что-то не то. На что обратить внимание?

И.Б.: Первое, на что необходимо обратить внимание, - это на резкую перемену в его поведении, резкие скачки настроения - от эйфории, когда мир сияет яркими красками, до уныния и тоски. И это уже должно наводить на мысль, что что-то не так.

О.С.: Кроме того, подросток меняется в своих предпочтениях: то, чем он увлечен, перестает его интересовать. Меняется круг общения. Родители и близкие вдруг начинают потихонечку испаряться, а появляются новые люди, которых он не знакомит с родными. А еще - таинственные переговоры по телефону, налет тайны и скрытность. Подросток перестает рассказывать, где и с кем бывает, как проводит время. Начинается повышенная конспирация. Он запирает спальню и ящики. Не исключено, что речь идет уже о наркотиках. Главное - стоит обращать внимание на глаза, как бы не банально это звучало. Расширенные или суженные зрачки, покраснение глаз без причины, бледность кожных покровов - повод обратиться к специалисту.

- Как это сделать правильно? И.Б.: Если с ребенком сформированы доверительные отношения, то нужно показать последствия такой зависимости - чем это грозит. В таком случае ребенок поймет и перестанет совершать глупости. Если это не даст эффекта, то обращайтесь за помощью к психологу. Со специалистом это сделать будет гораздо проще.