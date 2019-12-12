Очки, линзы, лазерная коррекция: как правильно сделать выбор

Очки, линзы, лазерная коррекция в Ростове-на-Дону: как правильно сделать выбор. На самом деле, эта тема, которая рано или поздно касается каждого. Уже после сорока лет в человеческом организме начинаются возрастные изменения, которые влияют на качество зрения. Однако специалисты уверяют: проблема молодеет, и все чаще помощь офтальмолога требуется гораздо раньше. О видах коррекции зрения мы поговорили с офтальмохирургом, заведующим отделением коррекции аномалий рефракции глазной клиники «Сокол» Вячеславом Борисовым.

Выясняем со специалистом плюсы и минусы очков, линз и лазерной коррекции зрения.Фото: Мария ШАБАНОВА

- У каждого из этих трех способов свои преимущества и недостатки, - считает Вячеслав Владимирович. - Например, очки - самый популярный и относительно безопасный метод. Это если говорить о плюсах. Однако очки ограничивают свободу в движении, стекла часто запотевают на улице в холодное время года, а в сильную жару соскальзывают с переносицы. Если используются очки из некачественных материалов, то может возникать аллергическая реакция на материал, из которого сделана оправа, а неправильно подобранные стекла могут привести к еще большему снижению зрения и головным болям. При высоких степенях близорукости необходима еще и специальная форма очков, оправа у которых часто неудобна и натирает кожу. Ну, и конечно, стоимость. Если человек использует очки еще и как аксессуар, то это достаточно высокий ценник. Современные оправы начинаются от 300 долларов и выше. А еще необходимы качественные линзы к ним. Я уже не говорю об активном образе жизни и занятиях спортом, которым очки явно мешают.

- И тогда выходом могут стать линзы? - В случае их правильной эксплуатации, которая зачастую не соблюдается в 98 процентах случаев, когда идет нарушение сроков замены и правил эксплуатации. Мало кто помнит, что в линзах нельзя спать, контактировать с водой, носить во время простудных заболеваний. Но в большинстве случаев люди активно их носят, что приводит к различным патологическим состояниям, которые могут ухудшать состояние роговицы и сильно нарушать ее структуру. Такая роговица, находясь в состоянии стресса и недостатка питания, очень плохо реагирует на любое внешнее воздействие. И это в том числе связано с длительным восстановлением.

На самом деле, этот способ далеко не для всех. Кого-то психологически пугает сама мысль использовать что-то инородное при контакте с глазами. А треть людей с различными аномалиями зрения - такими как близорукость и дальнозоркость - не могут их носить практически изначально. Либо отказываются впоследствии, потому что перестают их переносить. В некоторых случаях контактные линзы могут нанести вред роговице настолько, что может потребоваться ее пересадка. Такое происходит у любителей поплавать в линзах, сходить в них на природу - под линзами хорошо размножаются простейшие амебы, которые могут вызывать тяжелые поражения роговицы. Хорошие и безопасные линзы - это однодневные линзы, но на них достаточно высокая цена, и не каждый может их себе позволить, а тем, кто пользуются такими линзами, советую подумать об экономической нецелесообразности. Цена качественных линз за несколько лет эксплуатации равна стоимости одной операции по лазерной коррекции зрения.

- Насколько эффективна лазерная коррекция зрения?

- При астигматизме я бы однозначно поставил лазерную коррекцию зрения в качестве приоритетной. На данный момент она считается наиболее эффективным способом, обеспечивает максимальное высокое качество зрения по сравнению и с очками, и с линзами и лучше переносится человеком. Например, при астигматизме очень строгие требования: первые десять лет надо обязательно носить очки, чтобы приучить головной мозг к изображению, которое получается. Но нередко мы встречаем тех, кто нарушает это правило. Но о лазерной коррекции зрения можно говорить только в том случае, если у человека есть достаточно сильное желание видеть хорошо и четко при отсутствии противопоказаний для операции.

К числу достоинств лазерной коррекции зрения можно отнести и отсутствие ограничения поля зрения, и высокое качество получаемого зрения, и отсутствие необходимости в дальнейшем тратиться на расходники - линзы и очки, а также средства по уходу за ними. В нашей клинике мы проводим такие операции, которые позволяют пациенту вернуться к привычной для него жизни, но уже с другим качеством и возможностью увидеть ее яркие краски во всем многообразии.

Как правило, если человек понимает, что хочет хорошо видеть в любое время, он сам принимает окончательное решение и приходит к нам.

Офтальмологический центр «Сокол»

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 12 а

г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 2

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 215

г. Батайск, ул. Энгельса, 188

Телефон 8-800-707-71-10, 8-863-211-17-11

Официальный сайт - https://sokol-rostov.ru/

Социальные сети:

https://www.instagram.com/sokol_rostov/

https://vk.com/sokol.rostov