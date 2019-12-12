Новогодние елки в Ростове-на-Дону 2018-2019: даты и время торжественного открытия по районам города. Если у вас еще нет праздничного новогоднего настроения, то вы вполне можете создать его сами, встав в хоровод или дружно и хором как в детстве сказать: «Раз, два, три, елочка гори...». Открытия районных елок стартуют с 20 декабря. Так что еще есть время изучить расписание и наметить себе верный маршрут к новогоднему настроению. К слову, открытие главной городской елки запланировано 27 декабря в 16:00. Обещают театрализованное представление, выступление лучших коллективов города, а также флешмоб.

КОНКРЕТНО

Где и когда будут рткрыты районные елки*

Советский район:

Когда: 20 декабря в 12:00.

Где: Перед зданием администрации.

Адрес: пр. Коммунистический, 24.

Ленинский район:

Когда: 23 декабря в 12:00.

Где: Соборная площадь.

Первомайский район:

Когда: 23 декабря в 12:00.

Где: Проспект Шолохова.

Пролетарский район:

Когда: 24 декабря в 12:00.

Где: Сквер имени Фрунзе.

Железнодорожний район:

Когда: 25 декабря в 12:00.

Где: Площадь Рабочая.

Ворошиловский район:

Когда: 25 декабря в 13:00.

Где: Парк «Дружба».

Адрес: ул. Капустина, 1/1а.

Октябрьский район:

Когда: 25 декабря в 12:00.

Где: ДГТУ.

Адрес: пл. Гагарина 1.

Кировский район:

Когда: 27 декабря в 12:00.

Где: Парк 1 Мая.

Адрес: ул. Б. Садовая, 127.

Открытие главной городской елки:

Когда: 27 декабря в 16:00.

Где: Около вход в парк имени Максима Горького.

Адрес: ул. Б. Садовая, 45.

*По данным администрации Ростова-на-Дону.