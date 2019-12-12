Новогодние елки в Ростове-на-Дону 2018-2019: даты и время торжественного открытия по районам города
Новогодние елки в Ростове-на-Дону 2018-2019: даты и время торжественного открытия по районам города. Если у вас еще нет праздничного новогоднего настроения, то вы вполне можете создать его сами, встав в хоровод или дружно и хором как в детстве сказать: «Раз, два, три, елочка гори...». Открытия районных елок стартуют с 20 декабря. Так что еще есть время изучить расписание и наметить себе верный маршрут к новогоднему настроению. К слову, открытие главной городской елки запланировано 27 декабря в 16:00. Обещают театрализованное представление, выступление лучших коллективов города, а также флешмоб.
КОНКРЕТНО
Где и когда будут рткрыты районные елки*
Советский район:
Когда: 20 декабря в 12:00.
Где: Перед зданием администрации.
Адрес: пр. Коммунистический, 24.
Ленинский район:
Когда: 23 декабря в 12:00.
Где: Соборная площадь.
Первомайский район:
Когда: 23 декабря в 12:00.
Где: Проспект Шолохова.
Пролетарский район:
Когда: 24 декабря в 12:00.
Где: Сквер имени Фрунзе.
Железнодорожний район:
Когда: 25 декабря в 12:00.
Где: Площадь Рабочая.
Ворошиловский район:
Когда: 25 декабря в 13:00.
Где: Парк «Дружба».
Адрес: ул. Капустина, 1/1а.
Октябрьский район:
Когда: 25 декабря в 12:00.
Где: ДГТУ.
Адрес: пл. Гагарина 1.
Кировский район:
Когда: 27 декабря в 12:00.
Где: Парк 1 Мая.
Адрес: ул. Б. Садовая, 127.
Открытие главной городской елки:
Когда: 27 декабря в 16:00.
Где: Около вход в парк имени Максима Горького.
Адрес: ул. Б. Садовая, 45.
*По данным администрации Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU