«Сокол» набирает высоту

Текущий год стал для Группы компаний «Сокол» по-настоящему прорывным и успешным. Она вошла в топ 100 застройщиков России по объему текущего строительства, превышающего 274 тыс. квадратных метров. Среди застройщиков Ростовской области по этому показателю Группа занимает 2-е место, контролируя 7,8% регионального рынка новостроек.

- Секрет нашего успеха простой — мы живем в Ростове и не собираемся из него уезжать. Мы здесь, наши семьи здесь, люди нас видят и хорошо знают. Можно сказать так: «Вот мой дом, а вот моя стройка». В любое время я приезжаю вместе с коллегами в наши построенные комплексы, гуляем по дворам, общаемся с жильцами. У них есть возможность задавать вопросы, сообщать о возникающих проблемах — и получать обратную связь на все обоснованные претензии и замечания. Знаете, мне совершенно не стыдно смотреть людям в глаза. Наоборот, мы гордимся домами, спроектированными и построенными нашими специалистами, - подчеркнул президент ГК «Сокол» Арутюн Сурмалян.

Президент ГК «Сокол» Арутюн Сурмалян. Фото: Евгений Березкин

В конце ноября Группа была удостоена самой престижной российской общественной награды в жилищном строительстве – золотого знака «Надежный застройщик 2019». Такой диплом вручается по результатам гражданского и государственного контроля Фондом РМГК (Фонд Развития механизмов гражданского контроля) с 2013 года.

Как рассказал Арутюн Сурмалян, золотой знак стал наградой за особые заслуги в соблюдении прав и интересов участников долевого строительства. При этом он отметил, что критериев для высокой оценки было множество.

- Получить такую награду — для нас высокая честь и большое профессиональное достижение. Это в прямом смысле общественный контроль. Все застройщики России автоматически участвуют в этом конкурсе. Представители фонда обзванивали офисы продаж, искали комментарии от покупателей квартир в соцсетях и интернете. Кроме того, организаторы конкурса оценивали надежность застройщика, узнавали, сколько лет он на рынке, а также анализировали все этапы строительства предыдущих домов. Также большое внимание уделялось тому, как дома управляются после сдачи, - сообщил Арутюн Сурмалян.

Сегодня строительство 1-очереди жилых комплексов повышенной комфортности «Сокол на Оганова» и «Сокол Градъ» в Ростове-на-Дону ведется опережающими темпами.

- Изначально мы планировали построить эти комплексы к 2023 году, но сейчас можем с уверенностью сказать, что все четыре дома будут сданы в конце 2020 года, - сообщил президент ГК «Сокол».

В строящихся ЖК уделяется особое внимание социальной инфраструктуре и безопасности. На территории комплексов будут построены опорные пункты полиции и внедрена система видеонаблюдения. В Александровке предусмотрен детский сад на 120 мест, дома оборудуются «крышными котельными». Они обеспечивают полную безопасность и удобство в регулировании комнатной температуры. Еще одно важное преимущество – экономия на коммунальных платежах (примерно 25%). «Сокол Градъ» вплотную примыкает к экопарку «Вересаево», есть, где погулять всей семьей и насладиться природой. На улице Оганова также будет построен детсад на 120 мест, поликлиника и спорткомплекс с собственным бассейном (25 метров). Будущие жильцы смогут активно заниматься спортом «не выходя из дома». В обоих комплексах компания возводит детские и спортивные площадки, зоны отдыха, паркинги, станции техобслуживания и автомойки.

#ВСОКОЛЕЖИТЬ – главный принцип компании.

По словам Сурмаляна, ГК «Сокол» и «Сбербанк» достигли соглашения о сотрудничестве по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Кредитная линия будет открыта в ближайшие несколько дней. Общий объем - свыше 11 млрд. рублей. Денежные средства предоставляются для строительства жилых комплексов «Сокол на Оганова» и «Сокол Градъ».

- Эскроу-счета – это гарантия надежности для будущих владельцев квартир. Покупатель вносит денежные средства на такой счет, а банк блокирует их до окончания строительства. Затем застройщик предоставляет разрешения на ввод дома в эксплуатацию и выписки из ЕГРН о праве собственности. Только после этого застройщик сможет получить средства дольщиков, - пояснил Арутюн Сурмалян.

Не забывает Группа и про помощь обманутым дольщикам двух проблемных комплексов Ростова-на-Дону - «Восточная Ривьера» (ул. Штахановского 24) и на ул. Баррикадная 24. На Штахановского обманутых дольщиков сегодня уже нет - ГК «Сокол» выкупила их права. В следующем году Группа приступит к достройке объекта. Объем инвестиций составит 470 млн. рублей. Дом на Баррикадной «Сокол» доведет до 65% готовности и передаст жилищному кооперативу дольщиков. Компания направит на этот проект 70 млн. рублей из собственных средств. Работы начнутся в 2020 году.

Застройщик ООО «Галактика». Проектная декларация на сайте жксоколростов.рф