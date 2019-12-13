Губернатор Василий Голубев наградил победителей конкурса «Бизнес Дона»

В областном центре наградили лауреатов ежегодной предпринимательской премии «Бизнес Дона». Конкурс проводится Правительством Ростовской области с 2012 года. Организаторами мероприятия в 2019 году выступили Министерство экономического развития области и АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства». Заветные статуэтки, дипломы и денежные поощрения получили руководители 15 предприятий. Всего на конкурс в 2019 году было подано около сотни заявок от компаний аграрной, производственной, инновационной сферы и торговли. На торжественной церемонии, которая проходила в Ростовском государственном музыкальном театре, собрались более 1000 бизнесменов со всей Ростовской области.

Вручая награды победителям конкурса, глава региона Василий Голубев назвал предпринимательство одним из главных драйверов донской экономики. Он отметил, что импульс всему уходящему году придали объявленные президентом национальные проекты. В области созданы и успешно действую региональные институты развития бизнеса – Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, Гарантийный фонд, Региональная лизинговая компания, Агентство инноваций, Центр поддержки экспорта. С этого года работаютАгентство по развитию туризма, Региональный центр компетенцийв сфере производительности труда.

Фото: предоставлено пресс-службой РРАПП

- Нашему бизнесу доступен полный комплекс мер господдержки, включая информационно-консультативную, финансовую, образовательную и имущественную помощь, - подчеркнул Губернатор в своем выступлении. - Действует система льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке от 3,25 до 6,5 процентов годовых. Принимаются меры стимулирования инвестиционной деятельности. В их числе региональный закон об инвестиционном налоговом вычете, инженерные субсидии, налоговые льготы для инвесторов. Для предприятий-экспортеров с этого года доступно заключение экспортных контрактов посредством глобальной сети электронной торговли.

Фото: предоставлено пресс-службой РРАПП

Победителей и лауреатов премии в этом году выбирали в пяти номинациях: «Лучший предприниматель года в сфере услуг», «Лучший предприниматель года в сфере торговли», «Фермер года», «Производственник года» и «Инноватор года». Первые места достались ООО «Восход» Тарасовского района, ООО «Многоотраслевое предприятие КОМПЛЕКС 1» города Азов, ООО «Таганрогский центр охраны труда», ООО «Инженерно-консультационный центр «Мысль» Новочеркасского государственного технического университета и ИП Яцко Инна Александровна Пролетарского района.

- Быть в числе победителей престижного конкурса для нашего предприятия – это показатель, что мы движемся в верном направлении, - поделился своим мнением директор ООО «Восход» Денис Жуков. – В этом году нашему бизнесу исполняется семь лет, на протяжении которых мы успешно занимаемся растениеводством – выращиваем озимую пшеницу, яровую рожь, кукурузу, подсолнечник, не только решая продовольственный вопрос в области, но и создавая рабочие места для жителей хуторов и поселков Тарасовского района. Участие в конкурсе придало дополнительный стимул развиваться, в чем подспорьем будет денежная премия в размере 200 тысяч рублей. Они пойдут на пополнение оборотных средств - тут сомнений никаких нет.

Фото: предоставлено пресс-службой РРАПП

В рамках торжественной церемонии также состоялось награждение представителя ростовского бизнес-сообщества в специальной номинации «Лучший бизнес-партнер 2019 года», которую учредил генеральный партнер мероприятия – Юго-Западный банк Сбербанка. Сегодня банк поддерживает в регионе более 65 тысяч предпринимателей.