2019-12-13T16:19:28+03:00
Общество

Собирают по косточкам: В Шахтах спасают бойцовского пса, попавшего в аварию

Несколько часов назад Алабая сбила машина
Ольга ГОПАЛО
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Несколько часов назад Алабая сбила машина и уехала с места ДТП.Несколько часов назад Алабая сбила машина и уехала с места ДТП.
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Вот уже не один час в городе Шахты Ростовской области спасают бойцовского пса, который попал в аварию. Известно, что крупную Азиатскую овчарку сбили в пятницу, 13 декабря, на улице Шишкина. При этом, водитель автомобиля даже не счел нужным остановиться. Сердобольные жители нашли телефон волонтеров и попросили помощи.

Водитель автомобиля даже не счел нужным остановиться.

Водитель автомобиля даже не счел нужным остановиться.

- Мы сразу же приехали не место, - рассказала директор центра помощи животным города Шахты Ольга Мосиюк. - Собака буквально истекала кровью. Картина, конечно, ужасная. Собаку экстренно доставили в ветеринарную клинику. УЗИ показало перелом ребер и таза. В итоге приняли решение никуда не везти, а немедленно оперировать, поскольку состояние животного очень тяжелое. Даже представить не можем сумму, в которую выльется операция. Ясно одно - если ветеринарам и удастся в очередной раз совершить чудо, то псу потребуется длительная реабилитация. А это огромные суммы!

Если ветеринарам и удастся в очередной раз совершить чудо, то псу потребуется длительная реабилитация.

Если ветеринарам и удастся в очередной раз совершить чудо, то псу потребуется длительная реабилитация.

Сейчас волонтеры ищут хозяина собаки. А еще обращаются за помощью к неравнодушным людям: помочь рублем. Поскольку только один рентген обошелся уже почти в две тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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