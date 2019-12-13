Александр Розенбаум приехал в Ростов-на-Дону на открытие памятника скрипачу Моне

В пятницу, 13 декабря, в городе Ростове-на-Дону открыли памятник музыканту Моне, которого на весь мир прославил известный бард Александр Розенбаум. Певец приехал в донскую столицу с гастролями, но лично пришел на открытие скульптуры своего знакомого.

Многие случайные прохожие просто не верили своим глазам, когда посреди рабочего дня видели маэстро в центре города. Но тот был в прекрасном расположении духа: фотографировался со всеми желающими и раздавал автографы.

- Люди должны отдыхать, - сказал во время торжественной части Александр Розенбаум. - И для них в ресторанах играют вот такие как Моня музыканты. Это особые люди, не стоит об этом забывать. Артисты филармонического оркестра в ресторане не играют, к сожалению. Замечательно, что в Ростове появился памятник этому человеку, безусловно, интересному и талантливому.

Певец приехал в донскую столицу с гастролями, но лично пришел на открытие скульптуры своего знакомого. Фото: ДОБРИЦКИЙ Владимир.

Известный теперь на весь мир «скрипач ростовский Моня» - ростовчанин Соломон Телесин. Он же участник Великой Отечественной войны и ресторанный музыкант. В свое время Моня играл в одном из них на Левом берегу Дона, где с ним и познакомился Александр Розенбаум.

Скульптура «ростовскому Паганини» - так Моню называют в народе - появилась на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Соколова. Говорят, идея открыть такой памятник появилась у группы ростовских общественников, которые и заказали его на свои деньги. Правда, сумму - во сколько им обошелся бронзовый Моня в человеческий рост, они озвучивать отказались.

И да... Пока его установили для символического открытия на один день. Уже сегодня Моню заберут, чтобы в мастерской сделать бетонное основание и увековечить ростовского скрипача уже навсегда.