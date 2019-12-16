«Дети с безграничными возможностями»: В Ростове-на-Дону для особых ребят устроили настоящий праздник творчества и спорта

В Ростове-на-Дону прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. Несколько сотен обучающихся со всего Юга России собрались на площадках Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЮФУ. Известно, что главная цель события - выявление одаренных имеющих проблемы со здоровьем детей и раскрытие творческого потенциала, ну и, конечно, привлечение внимания к их таланту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/749172" frameborder="0"></iframe> В Ростове-на-Дону прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов.Мария ШАБАНОВА

- Я уверена, эти ребята с безграничными возможностями, - рассказала руководитель Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЮФУ Лариса Гутерман. - Они приехали сюда проявить себя и показать, на что способны. Мероприятия, проводимые ресурсным учебно-методическим центром ЮФУ совместно с Академией физической культуры и спорта и Академией архитектуры и искусства, проводятся в рамках выполнения мероприятий государственного задания по развитию инклюзивного образовательного пространства. Мы стремимся адаптировать все условия образовательной среды под потребность каждого и через это создать общество равных возможностей. Поэтому наши площадки являются еще и частью архитектуры такого общества. Мероприятия по выявлению способностей ребят мы позиционируем как профориентационные. Мы искренне надеемся, что ребята, которые побеждают здесь, будут побеждать уже и в стенах нашего университета, будучи студентами.

В ЮФУ прошли олимпиады и спартакиады для школьников с ограниченными возможностями здоровьяФото: Ольга КУБЫШЕВА

«ВСЕ ЭТИ ДЕТИ УЖЕ ПОБЕДИТЕЛИ»

Одно из мероприятий, проходивших в этот день, - спартакиада для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Образование и спорт: инклюзивное пространство». Она была проведена совместно с Академией физической культуры и спорта ЮФУ.

- Вот уже четвертый раз Южный федеральный университет совместно с Министерством образования проводит спортивную олимпиаду для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказал заместитель министра образования Ростовской области по вопросам образовательной деятельности Петр Серов. - Получился настоящий праздник. Сегодня заявилось более 200 детей. Ребят ждут всевозможные мероприятия. Конечно, будут и победители. Но я хочу сказать, что все эти дети сегодня уже победители. Я уверен, что это движение в Ростовской области будет и дальше развиваться. И спасибо ЮФУ, что поддерживает нас.

В ЮФУ прошли олимпиады и спартакиады для школьников с ограниченными возможностями здоровьяФото: Ольга КУБЫШЕВА

И, надо сказать, такие мероприятия важны еще и для студентов, так как на площадках олимпиады проходят практику студенты-аспиранты, выбравшие педагогическое поприще.

- Сегодняшнее событие важно с точки зрения многих составляющих, - продолжила директор Академии физической культуры и спорта ЮФУ Татьяна Степанова. - Не только потому, что эти дети чувствуют себя нужными, увлекаются, заводят новые знакомства и дружбу. Но еще и потому, что мы готовим специалистов по физической культуре и спорту, адаптивной физкультуре. И наши студенты погружаются в этот процесс, для них это мини-практика. И я вижу, как горят их глаза, как они не хотят прощаться с этими детьми. Многие спрашивают: почему мы проводим мероприятия только в декаду инвалидов? Не исключено, что будем встречаться с такими детьми чаще, потому что это солнечные и яркие дети. Я думаю, их ждет большое будущее.

«СОЗДАЕМ ОБЩЕСТВО РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

В ЮФУ прошли олимпиады и спартакиады для школьников с ограниченными возможностями здоровьяФото: Ольга КУБЫШЕВА

С приветственным словом к участникам обратился директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик:

- Сегодня в нашем университете проходит череда мероприятий - школьных олимпиад, ориентированных на учащихся с особыми образовательными потребностями. И вам предстоит соревноваться не друг с другом, а самими с собой. Осваивать компетенции и навыки, которые являются частью ваших одаренности, увлечений и таланта. Участие в этой олимпиаде - это ваш задел на будущее. А по ее итогам вы получите статус кандидата в студенты университета.

К слову, учащимся 10-11 классов победа дает еще и дополнительные баллы к ЕГЭ на соответствующие направления подготовки в ЮФУ.

- Это важно потому, что сейчас общество развивается как инклюзивное, то есть открытое для всех, - продолжил Владимир Александрович.

В ЮФУ прошли олимпиады и спартакиады для школьников с ограниченными возможностями здоровьяФото: Ольга КУБЫШЕВА

«ОНИ ПРИЕХАЛИ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»

В рамках олимпиады «Я и мой мир» состязания талантливых подростков проходили на трех площадках по трем разным направлениям. На первой - участники соревновались в робототехнике. Вторая площадка объединила детей, занимающихся резьбой по дереву и обжигом. А самой многочисленной стала номинация декоративно-прикладного искусства. Одновременно 25 человек рисовали, шили, клеили, вышивали, вязали и валяли из шерсти каждый свою интересную модель. И, кстати, большая часть работ была посвящена Новому году - самому любимому празднику детей. Известно, что на создание своей творческой модели всем юным мастерам отводилось два часа. И под чутким руководством своих наставников практически все они справились с работой в положенный срок.

В ЮФУ прошли олимпиады и спартакиады для школьников с ограниченными возможностями здоровьяФото: Ольга КУБЫШЕВА

«ЛУЧШИЕ УКРАСЯТ УЛИЦЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

Кроме того, еще на одной площадке проходила I Южно-российская межрегиональная олимпиада школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Там проходил конкурс рисунков.

- В этом году у нас очень авторитетное жюри, - рассказала доцент кафедры изобразительного искусства Академии архитектуры и искусства ЮФУ Наталья Терещенко. - В него вошли заслуженные художники России, члены Союза художников РФ, члены Союза педагогов-художников РФ, профессора и доценты академии. Предусмотрено несколько номинаций. В одной из них участникам предстоит нарисовать академическую постановку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к постановке, построению, перспективе, законам светотени. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» есть несколько разных направлений: можно выбрать работу с тканью или деревом. А в номинации «Композиция» задание участники узнали только в начале олимпиады. Работы должны были быть сданы в течение четырех академических часов. После чего будет подведение итогов, награждение победителей. И еще один важный момент: с разрешения участников их работы будут экспонироваться на выставках и появятся на баннерах, чтобы украшать Ростов-на-Дону.

В ЮФУ прошли олимпиады и спартакиады для школьников с ограниченными возможностями здоровьяФото: Ольга КУБЫШЕВА

В ЮФУ уверены: проведение подобных мероприятий способствует повышению интереса людей к проблемам инвалидов и формированию качественно нового отношения к возможностям их творческого потенциала. Тем более, что в подобных мероприятиях дети-инвалиды с удовольствием принимают участие, стремясь развивать и демонстрировать свои творческие способности.