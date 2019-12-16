«Справедливая Россия»: развития без прорыва не бывает

65 поправок в проект областного бюджета на 2020-2022 годы были предложены депутатами Сергеем Косиновым и Борисом Вальтером. 12 из них были согласованы. Об этом сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗС Сергей Косинов.

– Конечно, хотелось бы большего, но это уже хорошо - в сравнении с тем, что было прежде, когда я только начинал работать: тогда вообще никакие поправки не согласовывались.

На очередном заседании Законодательного собрания, как сообщалось ранее, был принят во втором чтении областной бюджет на будущий год и на плановую трехлетку.

Как стало известно, в 2020-м расходная часть областного бюджета впервые в новейшей истории превысит планку в 200 млрд рублей и составит 204 млрд рублей (это – плюс 20 миллиардов к первому чтению), а в сравнении с предыдущим годом рост составил порядка 11 процентов.

Расходы, согласно верстке областной казны, составят 196 млрд рублей (с плюсом к первому чтению на 19,9 млрд рублей).

При этом свыше половины бюджета предназначено в следующем году для муниципалитетов, поскольку через них будет осуществляться финансирование половины бюджета. Но самое важное – ко второму чтению появились новые направления социальных расходов: и часть из них была предложена как раз справороссами.

Конечно, признают Сергей Косинов и его коллега по фракции Борис Вальтер, добиться столь внушительной доли одобрения было нелегко. Хотя бы потому, что требовались не просто предложения «что-то исправить» - это и так очевидно для многих, а конкретные проекты, согласованные с исполнительным органом – администрациями муниципалитетов, прежде всего.

Иными словами, есть, скажем, проектно-сметная документация или нет, рассматривался тот или иной вопрос ранее, либо он вообще в новинку местным властям?

- Вместе с тем, несмотря на предварительную проработку, мы не подняли ни одного не «кричащего» вопроса, - подчеркивают депутаты. – Предлагалось исключительно то, что надо решать сегодня, и срочно. И радует, что уже есть ряд глав администраций, которые уже поняли, что нужно пользоваться таким механизмом.

Так, на три года выделено свыше 211 млн рублей на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения для участков под жилье многодетным семьям в Шахтах, почти 10,5 млн рублей - на капитальный ремонт кровли детского сада №46 в Таганроге. Плюс - целый комплекс работ в Новочеркасске: это и почти 6 миллионов на ремонт Триумфальной арки (четыре раза объект «переходил» из одного года на другой, дожидаясь согласования и проведения работ), более 8 млн - на строительство и капитальный ремонт котельных на ул. Крылова, Бакунина, Авиаторов; на замену окон и ремонт фасада в школе олимпийского резерва №2.

В Батайске тоже предстоят перемены: 4,2 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт забора лицея №3, 32 млн - на капитальный ремонт школы №5, еще 68 млн – для школы №9, более 45 млн – на ремонт здания детского сада №19, 25 млн рублей – на приведение в порядок детских поликлинических отделений городской больницы.

Между тем, осталось немало задач, которые, не вошли в состав расходов бюджета.

- Жаль, что не вошли некоторые «критические» поправки, - рассказал Сергей Косинов. - Например, на ремонт школы №27 в Шахтах, на модульную поликлинику в Майском, на систему водоснабжения пос. Восточный в Новочеркасске, на ремонт детского сада №10 в Батайске и т.д.

Однако есть вероятность, что в процессе исполнения бюджета 2020 года будут вноситься новые коррективы, и инициативы депутатов-справороссов будут учтены.

- Раньше был больной вопрос: деньги от Федерации нередко получали в конце года, но президент на это внимание обратил, и в конце февраля (2020-го) деньги в регион поступят – мы на это надеемся, - отметили парламентарии.

Впрочем, подчеркивают представители «Справедливой России» в Законодательном собрании Ростовской области, чтобы получился тот самый рывок, о котором говорил глава государства, необходимо иметь амбициозный бюджет, а для этого нужен сильнейший скачок по доходам.

- Непонятно, например, почему в числе крупнейших налогоплательщиков нет наших зерновиков – богатейших людей, которые входят в рейтинги Форбс, чьи грузовики, в частности, давят асфальт на дорогах, - ставят вопрос ребром депутаты. - Почему их нет? А где судовые компании? Миллиарды рублей мы вкладываем в эту отрасль. Просто они платят там, где им выгоднее. И это несправедливо. Президент говорил, что время, когда нужна была стабильность, уже прошло. Сейчас требуется рост! А что нам предлагают для развития? Бюджетные кредиты, ссуды – что это вообще такое? Каждое расходное обязательство должно быть согласовано с Минфином России! На коротком поводке, ни шагу в сторону.

А потому прорыв, о котором столько говорится в последнее время, резюмируют Сергей Косинов и Борис Вальтер, никак не получится с нынешней финансовой политикой: получится лишь точечное латание. Но для реального развития все-таки нужен прорыв.