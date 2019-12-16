2019-12-16T16:07:22+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 195 семей обманутых дольщиков получили квартиры в экорайоне «Вересаево»

Всего за уходящий год 720 семей обманутых дольщиков получили жилье в микрорайонах «ЮгСтройИнвест»
Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростова-на-Дону 195 обманутых дольщика получили квартиры в экорайоне «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»В Ростова-на-Дону 195 обманутых дольщика получили квартиры в экорайоне «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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В минувшую субботу, 14 декабря, в Ростове-на-Дону семьи, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, получили ключи от долгожданных квартир. Первые два дома в экорайоне «Вересаево» сдала ГК «ЮгСтройИнвест». А литеры 1/1 и 1/2 были введены в эксплуатацию раньше намеченного срока. Решить квартирный вопрос стало возможным благодаря изменениям в областном законодательстве, тесному сотрудничеству застройщика с правительством Ростовской области.

Праздничное мероприятие прошло в торжественной обстановке с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Праздничное мероприятие прошло в торжественной обстановке с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев инициировал закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства». По нему застройщик получает участок земли под строительство микрорайона, а взамен пять процентов от общей жилой площади передает обманутым дольщикам. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» стала первой строительной компанией в регионе, которая откликнулась на предложение властей поучаствовать в решении проблемы обманутых дольщиков.

Счастливые новоселы экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Счастливые новоселы экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Благодаря реализации этого областного закона только в микрорайонах «ЮгСтройИнвест» обманутые дольщики получили ключи от 720 новых квартир. Из них 27 застройщик выделил дополнительно.

Счастливые новоселы экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Счастливые новоселы экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Праздничное мероприятие прошло в торжественной обстановке с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева и генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова.

Праздничное мероприятие прошло в торжественной обстановке. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Праздничное мероприятие прошло в торжественной обстановке. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

- В этом году начата активная фаза обеспечения жильем людей, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Это – реально проделанная работа, - отметил глава региона. - Я хотел бы сказать «спасибо» вам, Юрий Иванович, и всему коллективу «ЮгСтройИнвест». Вы на самом деле доказываете, что строить можно добротно, качественно и быстро.

Счастливые новоселы экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Счастливые новоселы экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Всего же в этот день ключи от уютных квартир получили 750 семей.

Всего же в этот день ключи от уютных квартир получили 750 семей. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Всего же в этот день ключи от уютных квартир получили 750 семей. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

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