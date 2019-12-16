Писатель Александр Лапин: «Мечтаю написать книгу о создателях ядерной бомбы»

Знаменитый писатель, журналист и издатель Александр Лапин посетил донскую столицу. На встрече с читателями в Донской государственной публичной библиотеке он рассказал ростовчанам о современной литературе, религии, политических взглядах и творчестве.

Писатель рассказал о серии "Русский крест"Фото: Мария ШАБАНОВА

«Русский крест»

- Многие из нас даже не задумываются о том, в какое уникальное время мы сейчас живем. Распалась великая империя, которая управляла половиной мира. Мы даже не осознавали, насколько 1990-е были сложным и судьбоносным временем. Многие говорят о том, что это - лихие годы. Страна двигалась в пропасть, ей никто не управлял. Мне, как журналисту, становилось обидно. Все мы - бывшие граждане СССР, пережили столько бед, лишений, разочарований, но никто о нашем поколении людей и всех тех, кто застал этот непростой, во многом - героический период, был не готов сказать даже доброго слова, - рассказывает Александр Лапин на встрече с читателями в ростовской Публичной библиотеке. - Я решил, что должен написать эту историю - об обычных людях, которые были молоды, полны надежд и оказались обмануты. Мой роман-эпопея «Русский крест» отражает все те события, показывая их в контексте жизни четверых друзей из Казахстана, судьба которых сложилась по-разному. На нее повлияли характеры героев, религиозные убеждения и, конечно, обстоятельства.

Именно на период 1990-х пришлась карьера Александра Лапина. За 15 лет он преодолел непростой путь. Начинал с должности корреспондента «Комсомольской правды», пришел к тому, что стал управляющим 56 филиалами по всей России. Сделал «Комсомолку» такой, какой знают ее современные читатели.

Затем Лапин уехал Воронеж, где создал крупный медиахолдинг и занялся писательской деятельностью.

- Одной из самых востребованных у читателей стала книга «Русский крест», которая впервые вышла в 2013 году. Но за это время интерес к ней не угасает. По нынешним временам книга оказалась успешной и вышла тиражом в 50 тысяч экземпляров.

Александр Лапин пообщался с читателямиФото: Мария ШАБАНОВА

Писатель отмечает, что в романе-эпопее особое место уделено историческим фактам и вопросам религии. В эту серию книг входят: «Утерянный рай», «Непуганое поколение», «Благие пожелания», «Вихри перемен», «Волчьи песни» и «Время жить». А после них вышел роман о духовных поисках современных людей «Святые грешники».

«Крымский мост»

Если прочитать эту книгу Лапина от корки до корки, то станет понятно, что «Крымский мост» - история про выстраивание отношений с самим собой. В ней также отражены события 2014 года в российско-украинских отношениях, которые послужили отправной точкой для принятия качественно новых решений, став судьбоносными для многих людей.

- При работе над этой книгой я понимал, что если сейчас не напишу, то через какое-то время будет уже поздно. Важные факты будут смазаны в угоду чьим-то интересам. Я писал об этих событиях посредством общения с героями, чтобы рассказать все так, как это было на самом деле, - отметил писатель.

На встрече с читателями в Донской государственной публичной библиотеке присутствующие отметили, что особое место в творчестве Александра Лапина занимает поиск человеком своего места жизни.

Люди активно задавали вопросыФото: Мария ШАБАНОВА

- В жизни каждого журналиста происходит момент, когда он хочет создать что-то особенное и оставить после себя хорошую книгу. Я с 17 лет работал журналистом, начинал со статей в газете «Алматинского домостроительного комбината». Когда мне исполнилось 60, понял, что должен писать, и продолжаю это делать. Сейчас я работаю, руковожу большим региональным холдингом - возможно, самым большим на территории России. Работа над книгой, которую пишу сейчас, дается сложно, но это здорово. А еще мечтаю написать книгу о создателях ядерной бомбы, - сказал Александр Лапин.

Ростовчане брали автографыФото: Мария ШАБАНОВА

После выступления автора поклонники долго задавали вопросы о жизненном пути писателя, его книгах, сути творчества, религии. Так, один из гостей спросил, не считает ли он, что опыт СССР был напрасным.

- Всякая история, в том числе и советской власти, - это урок. Каждый народ получает свои уроки: например, в Китае был Мао Цзэдун, а у нас - Сталин. Он нас воспитывал. Я в то время получил образование и жил. Вопрос только в том, какова цена этих уроков. В моем романе «Русский крест» - никакой идеологической составляющей. Книга написана беспристрастно, без привязки к каким-либо политическим взглядам.