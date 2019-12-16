Ростовский водоканал отключает воду злостным должникам

Долги жителей донской столицы и пригорода за воду достигли критической цифры. Собственники квартир и частных домов задолжали более 1,25 миллиарда рублей. Специалисты «Ростовводоканала» провели рейд по отключению от водоснабжения жилых домов, владельцы которых не оплачивают коммунальные счета за воду.

Долги злостных неплательщиков иногда достигают нескольких сотен тысяч рублей. Компания ведет активную работу с должниками, рассылая им желтые квитанции и смс-сообщения, уведомляя о возможных последствиях по телефону. Если абонент продолжает укрываться от оплаты предоставленных услуг, «Ростовводоканал» вынужден обращаться в суд и идти на крайнюю меру - ограничение водоснабжения или водоотведения.

- За 11 месяцев 2019 года в частном секторе Ростовводоканал отключил более 1300 должников. В многоквартирных домах закрыты заглушками канализационные выпуски более 7 тысяч квартир неплательщиков, - прокомментировал заместитель генерального директора по сбытовой деятельности Владимир Петухов.

Заместитель генерального директора по сбытовой деятельности АО "Ростовводоканал" Владимир Петухов рассказал о долгах ростовчан. Фото: Петр Денисов

На отключения должников бригады «Ростовводоканала» выезжают ежедневно. Говорят, часто в ряды недобросовестных плательщиков попадают владельцы дорогих особняков. Так, в коттеджном поселке Камышеваха в очередной раз отключили трехэтажный дом по улице Центральной.

Компания через суд взыскала с собственника около 374 тысяч рублей, но он продолжает накапливать долги.

- С абонентами общаемся лично, решаем вопросы в правовом поле, но даже после судебного решения люди продолжают накапливать долги. На должников накладывается запрет на действия с имуществом, а также аресты на банковские счета, - рассказывает начальник отдела «Восток» департамента по контролю исполнения договоров АО «Ростовводоканал» Николай Сазонов. - Мы всегда идем навстречу, призывая к диалогу. Отключение - это самая крайняя мера. В этом случае собственнику дома придется погасить не только задолженность, но и оплатить все расходы, связанные с отключением.

С начала года долги абонентов выросли на 12 % и составляют 1,25 млрд рублей. Это серьезная экономическая нагрузка на предприятие, которая не позволяет увеличить объемы капитального ремонта сетей и модернизации производственных объектов, ставя под угрозу качественное водоснабжение добросовестных плательщиков. Ведь абоненты платят уже за потребленную услугу, а предприятие несет финансовые обязательства еще на стадии подготовки подачи ресурса: закупает необходимые реагенты, поддерживает в исправном состоянии технику и оборудование.

Сотрудники «Ростовводоканала» предлагают встретить Новый год без долгов. До конца декабря жители имеют возможность оплатить задолженность без начисления пени. Для получения более подробной информации горожанам необходимо обратиться в службу «Одно окно» или позвонить по телефону горячей линии: (863) 283-17-17.