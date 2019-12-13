Супер бюджет Дона и зеленый лесопарковый пояс вокруг Ростова

В донской столице 12 декабря состоялось последнее в уходящем году заседание Заксобрания, на котором депутаты приняли ряд законов, важных для региона.

Мероприятие совпало с празднованием Дня Конституции — документа, заложившего 26 лет назад основы правовой системы российского государства. В такой эпохальный день заседание ЗС РО не могло получится заурядным.

Главной новостью стало принятие в окончательной редакции трехлетнего областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

- Подготовленный проект закона на трехлетку — это бюджет стабильного развития. На три года запланировано 585 миллиардов рублей доходов и 587 миллиардов - расходов, - сообщила министр финансов региона Лилия Федотова.

По словам председателя Законодательного Собрания Александра Ищенко, особенность этого года в том, что бюджет принимался раньше обычных сроков.

- Это связано с тем, что в 2020 году наступает активный период реализации приоритетных нацпроектов. Нам важно заранее довести денежные ресурсы до распорядителей бюджетных средств, чтобы они успели объявить конкурсы, провести требуемые закупки в соответствии с федеральным законодательством и заключить госконтракты, – подчеркнул спикер донского парламента.

При этом он обратил внимание, что расходная часть областного бюджета на 2020 год впервые в современной истории перешагнет рубеж в 200 миллиардов рублей и составит 204 миллиарда. По сравнению с расходами ко второму чтению на 2019 год бюджет прирос на 11% - в денежном эквиваленте 20,4 млрд рублей. Такого у нас еще не было.

Рекорд позволяет говорить о том, что экономика Дона уверенно развивается, считает Александр Ищенко. Фото: zsro.ru

- Это рекорд, который позволяет говорить о том, что экономика, как бы ее не пытались некоторые критики хоронить в своих публикациях, развивается темпами, позволяющими существенно наращивать доходы. Они в два-три раза выше уровня инфляции. Мы очень серьезно прирастаем по сравнению с итоговым бюджетом текущего года. А если посмотреть на консолидированный бюджет, который включает в себя областной бюджет и местные бюджеты, то эта сумма составит как минимум 247 млрд рублей. Это тоже своего рода рекорд, который позволяет говорить о том, что экономика Ростовской области, несмотря ни на что, уверенно и динамично развивается, — считает Александр Ищенко.

Особенностью этого бюджетного цикла является активное вовлечение депутатского корпуса в доработку проекта между первым и вторым чтением.

- И в прошлом и в нынешнем году уровень участия депутатов чрезвычайно высок, такого никогда раньше не было. В будущем бюджете поправки депутатов Законодательного Собрания учтены в сумме 2 млрд 200 млн рублей на три года. Это очень существенная сумма. А если туда добавить еще предложения наших местных коллег, руководителей представительных органов городов и районов, то она увеличится до 2,5 млрд рублей. Самое главное – это учет наказов избирателей. Там, где возможно, максимально учтены пожелания наших граждан, — подытожил спикер ЗАКСа.

В будущем бюджете поправки депутатов ЗС учтены в сумме более 2 млрд рублей на три года. Фото: zsro.ru

Бюджет, как и прежде остается, социально ориентированным. Доля социальных расходов сохранится на 68%. В документе были учтены расходы на переоснащение кардиохирургического центра областной клинической больницы, покупку 32 машин скорой помощи,а также строительство и реконструкцию школ, ремонт и строительство домов культуры. Кроме того, более половины бюджета предназначено муниципальным образованиям.

Другим резонансным решением стало принятие депутатами регионального Заксобрания постановления о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Ростова, который выполнит сразу несколько функций: природоохранную, экологическую, санитарно-гигиеническую и, безусловно, рекреационную.

- Конечно, лесопарковый пояс не появится за один день. Это решение, рассчитанное на многие десятилетия вперед, польза от которого будет не меньшей, чем от создания лесополос для сельского хозяйства. Правильно принятые решения в середине прошлого века до сих пор работают и позволяют сохранять почвы, увеличивать плодородие земель и в целом обеспечивать нормальное развитие сельского хозяйства, – убежден Александр Ищенко.

Теперь областное правительство в течение полугода должно будет внести в единый государственный реестр недвижимости границы этой зеленой зоны. Далее начнется длительная работа по укреплению существующих и созданию новых зеленых насаждений, а также конкретное взаимодействие с собственниками земельных участков, которые попали в зеленый пояс.

– Это очень кропотливая и масштабная работа. Мы очень рассчитываем на то, что к контролю за реализацией этого решения подключаться общественники. Без их участия нам не обойтись. Мы готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными организациями, – пояснил спикер донского парламента.