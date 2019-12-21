2019-12-21T13:43:10+03:00
Общество

Сухогруз "Волго Балт-153" сел на мель в Азовском районе Ростовской области

Судно нагружено пшеницей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сухогруз направлялся в Краснодарский край. Фото:Водный транспортСухогруз направлялся в Краснодарский край. Фото:Водный транспорт
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В субботу, 21 декабря, в акватории Азовского района Ростовской области в районе хутора Донской сухогруз "Волго Балт-153" сел на мель. ЧП произошло около 12:30, сообщили в МЧС донского региона.

Судно направлялось в порт "Кавказ", который расположен в Темрюкский район Краснодарского края.

- Угрозы разлива нефтепродуктов нет. Никто не пострадал , - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Сухогруз "Волго Балт-153" гружен пшеницей. После схода с мели в районе хутора Донской Ростовской области судно отправится в порт "Кавказ" Краснодарского края.

Стоит отметить, что в начале декабря на мель село судно, которое направлялось из Ростова-на-Дону в Турцию. На борту находились четырнадцать членов экипажа. Это произошло по причине схода воды из-за сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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