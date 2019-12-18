«Баба Рая, гоняй!»: Под Новый год 70-летняя пенсионерка получила самокат, о котором мечтала с детства

Раисе Димовой 70 лет. Она живет в Доме престарелых и до сих пор верит в чудо. Наверное, поэтому оно с ней и случилось. Причем аккурат под Новый год. Пенсионерка получила в подарок самокат, о котором мечтала с самого детства. И теперь она уверена: жизнь заиграет новыми красками.

Восемь лет назад Раиса Димова ушла в Дом престарелых, чтобы не мешать дочери и внуку.Фото: Личный архив героя публикации

«ПОНЯЛА, ЧТО МЕШАЮ»

Всю свою жизнь Раиса Дмитриевна проработала крановщицей на местном заводе в Таганроге. Жила в маленькой комнатушке, площадью 17 квадратных метров. Стояла в очереди на квартиру и верила, что когда-то ей удастся справить новоселье. Но завод развалился вместе с СССР, а мечты о новом жилье рассыпались как карточный домик. К тому времени дочь подросла и вышла замуж.

- Только с мужем у них не заладилось, вот и вернулась она с внуком ко мне в комнатушку, - вспоминает пенсионерка. - Какое-то время пожили под одной крышей. А потом я поняла: мешаю. Переписала на них квартиру. Собрала вещи и ушла в дом престарелых.

С тех пор прошло уже восемь лет. Но женщина уверяет: она ни о чем не жалеет.

- Я и в бассейн хожу, и в хор, и солирую, - улыбается она перечисляя свои достижения. - У меня даже есть медаль и звание «Заслуженный деятель искусств Всероссийского музыкального общества», а еще - первые места в теннисе. К родным приезжаю, но сюда им не велю. Лишнее это. Да и только посмотрите, какая у нас тут красота. Мы уже к Новому году готовимся, все украсили. Не жизнь - праздник.

Свой новенький самокат Раиса Петровна уже опробовала - пока гоняет на нем по двору.Фото: Личный архив героя публикации

«А Я НЕ КОМПЛЕКСУЮ!»

А как известно, праздника без ярких подарков не бывает. И для юбилярши этот год уже получился особым.

- Ко мне подошла соцработник и спросила, о каком подарке я мечтаю, - вспоминает Раиса Димова. - Я не задумываясь ответила, что очень хочу самокат, еще с детства. Но тогда для многих советских школьников это была недостижимая мечта. Потом были другие заботы. А теперь бы мне он очень пригодился — доехать и до Дома культуры, и до бассейна, и за покупками. Настоящая свобода передвижения.

Соцработник сильно удивилась такому заказу.

- А я сказала, что если это слишком дорого, то пусть косметику или крем подарят - в свои годы я за собой слежу, - продолжает собеседница. - В итоге я не поверила своим глазам, когда на днях мне пришли сразу оба подарка.

Оказалось, что настоящей Снегурочкой стала обычная жительница Москвы.

- Я ей бесконечно благодарна, - сияет пенсионерка.

И, кстати, свой новенький самокат Раиса Петровна уже опробовала - пока гоняет на нем по двору.

- Многие смеются, а мне все равно, - говорит она. - Я не комплексую. Скоро вот и в город выберусь.