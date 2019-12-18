В «Соколе» жить

Группа компаний «Сокол» демонстрирует впечатляющие результаты и успехи на рынке жилой недвижимости. Сегодня Группа занимает лидирующие позиции не только в Ростовской области, занимая 2-е место и контролируя около 8% регионального рынка новостроек, но и уверенно входит в топ 100 ведущих строительных компаний России по объему текущего строительства.

В 2019 году «Сокол» был удостоен самой престижной российской общественной награды в жилищном строительстве – золотого знака «Надежный застройщик 2019». Такой диплом вручается по результатам общественного контроля Фондом Развития механизмов гражданского контроля. Как рассказал президент ГК «Сокол» Арутюн Сурмалян, знак стал наградой за особые заслуги в соблюдении прав и интересов участников долевого строительства. Критериев для столь высокой оценки было большое количество.

- Представители Фонда обзванивали офисы продаж, читали комментарии от покупателей квартир в соцсетях и интернете. Кроме того, организаторы конкурса оценивали надежность застройщика, узнавали, сколько лет он на рынке, а анализировали все этапы строительства предыдущих домов. Значительное внимание уделялось тому, как дома управляются после сдачи, - отметил президент ГК «Сокол».

Сейчас Группа строит в донской столице два крупных жилых комплекса. Это ЖК «Сокол на Оганова», состоящий из шести домов (2212 квартир), и ЖК «Сокол Градъ» в Александровке, находящийся рядом с экопарком «Вересаево». Он рассчитан на восемь домов (2779 квартир).

Оба жилых комплекса будут с развитой социальной инфраструктурой, включающей в себя детские сады на 120 мест, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, многоуровневые парковки, автомойки, станции техобслуживания и коммерческие площади, где разместятся магазины и заведения общепита.

Донской застройщик строит два современных микрорайона в Ростове-на-Дону. Фото: ГК "Сокол".

По словам Арутюна Сурмаляна, первые четыре дома ЖК «Сокол на Оганова» и «Сокол Градъ» Группа сдаст в эксплуатацию со значительным опережением намеченных сроков - уже в конце следующего года. Полностью жилые комплексы построят в 2023 году.

- Мы строим качественно, оперативно, обеспечиваем высокий уровень комфорта и безопасности, в том числе за счет современных технологий. В наших комплексах будут опорные пункты полиции и системы видеонаблюдения «Безопасный город». Отмечу, что в «Сокол Градъ» используем безопасные и экономичные крышные котельные, которые снизят расходы жильцов на коммуналку на 20-30%. На Оганова построим спорткомплекс с бассейном 25 метров и поликлинику. Наши квартиры доступны по цене. При этом, образно говоря, предлагаем тойоту по цене жигулей. У нас также есть собственная управляющая компания, которая всегда готова решать любые возникающие проблемы, - подчеркнул президент ГК «Сокол».

А. Сурмалян также сообщил, что ГК «Сокол» и «Сбербанк» достигли соглашения о сотрудничестве по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Кредитная линия будет открыта в ближайшие несколько дней. Общий объем - свыше 11 млрд. рублей. Денежные средства предоставляются для строительства жилых комплексов на Оганова и в Александровке.

- Эскроу-счета – это полная гарантия надежности для будущих владельцев квартир. Покупатель вносит денежные средства на такой счет, а банк блокирует их до полного окончания строительства, - пояснил руководитель «Сокола».

ГК «Сокол», будучи одним из крупнейших застройщиков региона, активно участвует и в решении проблем обманутых дольщиков. Так, компания выкупила права дольщиков проблемного комплекса «Восточная Ривьера» на улице Штахановского. Часть людей получили эквивалентное жилье в ЖК «Сокол», другим в полном объеме выплатили компенсации. Строительство комплекса возобновится в 2020 году.

Второй долгострой находится на улице Барикадной, 24. «Сокол» доведет дом до готовности 65%, после чего передаст жилищному кооперативу дольщиков. Строительство начнется в 2020 году. На него будет использовано 70 миллионов рублей из собственных средств Группы.

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