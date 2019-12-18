2019-12-18T15:47:33+03:00
Здоровье

Победители фотоконкурса «Гордись семьей, Ростов!» получили ценные призы

За время фотоконкурса было собрано свыше 13 000 голосов
Наталья ВЕСНИНА
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Завершился фотоконкурс семейной фотографии «Гордись семьей, Ростов!»Завершился фотоконкурс семейной фотографии «Гордись семьей, Ростов!»Фото: Юрий ПОЗДНЯК
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Завершился фотоконкурс семейной фотографии «Гордись семьей, Ростов!», который проходил с 12 сентября по 12 ноября на сайте KP.RU в рамках масштабного проекта «Клиника года – 2019». Партнером фотоконкурса выступил медицинский центр «Семья».

Завершился фотоконкурс семейной фотографии «Гордись семьей, Ростов!» Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Завершился фотоконкурс семейной фотографии «Гордись семьей, Ростов!»Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Ростовчане порадовали своим активным участием. Всего на конкурс было прислано 70 фотографий. Участники не только присылали фотографии, но и еще рассказывали о самых запоминающихся событиях – днях рождения, совместных поездках на море, посвящении в курсанты, участии в спортивных фестивалях, подготовке к Новому году и многих других. Конкурс вызвал очень большой отклик среди посетителей сайта. За участников в общей сложности было подано свыше 13 600 голосов.

Завершился фотоконкурс семейной фотографии «Гордись семьей, Ростов!» Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Завершился фотоконкурс семейной фотографии «Гордись семьей, Ростов!»Фото: Юрий ПОЗДНЯК

- Что может быть лучше объединения людей? Это хорошо, когда у людей есть возможность поддержать своих близких и высказать свое мнение о том или ином вопросе. Поэтому мы были рады стать партнерами такого интересного фотоконкурса, - рассказала главный врач медицинского центра «Семья» Эллина Юрьевна Пронина, - Очень порадовала активность голосовавших. За участников голосовали их родственники и друзья. Наверное, дружба и проверяется в таких моментах. Очень приятно было слышать и теплые слова о нашем центре.

Награждение состоялось в пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда».

Победители фотоконкурса «Гордись семьей, Ростов!» получили ценные призы Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Победители фотоконкурса «Гордись семьей, Ростов!» получили ценные призыФото: Юрий ПОЗДНЯК

И вот она тройка победителей:

1 место - Усачева Ирина Владимировна (2576 голосов), приз – подарочный сертификат номиналом 10 000 рублей;

2 место - Зарубина Елена Владимировна (2148 голосов), приз – подарочный сертификат номиналом 5000 рублей;

3 место - Палий Кристина Сергеевна (1103 голоса), приз – подарочный сертификат номиналом 3 000 рублей.

- Я хорошо знакома с медицинским центром «Семья». Мне повезло попасть в заботливые руки персонала этой клиники. Поэтому была очень рада принять участие именно в этом фотоконкурсе, - рассказала на награждении обладательница второго приза Елена Зарубина.

- Месяцы конкурса были очень напряженные. Голосование проходило очень интересно. Мы подключили к нему всех наших знакомых, одноклассников, друзей, которые живут в других городах. Все за нас болели, очень поддерживали. Мы каждый день смотрели, сколько голосов прибавилось. Это было очень увлекательно, - поделилась своими впечатлениями победительница конкурса Ирина Усачева.

Победители фотоконкурса «Гордись семьей, Ростов!» получили ценные призы Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Победители фотоконкурса «Гордись семьей, Ростов!» получили ценные призыФото: Юрий ПОЗДНЯК

Поздравляем наших победителей и желаем крепкого здоровья!

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