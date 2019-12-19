2019-12-19T11:48:52+03:00
Здоровье

Право на чудо: В Ростове-на-Дону до конца декабря пройдут «Субботы доноров»

У каждого есть возможность спасти жизнь, исполнив чью-то мечту
Ольга ГОПАЛО
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Стать донором может любой человек старше 18 лет и весом более 50 килограммов.Стать донором может любой человек старше 18 лет и весом более 50 килограммов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Часто на праздники в стандартный набор поздравлений, кроме счастья и любви входит еще и здоровье. И особенно важно это пожелание для тех, кому сейчас оно очень необходимо в силу разных жизненных обстоятельств. И у каждого из нас есть возможность совершить маленькое чудо - помочь спасти чью-то жизнь.

У каждого есть возможность спасти жизнь. Фото: персс-служба министерства образования РО.

У каждого есть возможность спасти жизнь. Фото: персс-служба министерства образования РО.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, до конца декабря в донской столице пройдут «Субботы доноров». Желающих ждут с 08:30 до 13:00 в субботы 21 и 28 декабря на Областной станции переливания крови.

- Стать донором может любой человек старше 18 лет и весом более 50 килограммов, - рассказали в ведомстве. - При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Ростовской области. Перед донацией крови следует исключить: за 48 часов - прием алкоголя, за 24 часа - прием жирной пищи.

При этом абсолютные противопоказания для сдачи крови: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, туберкулез, малярия, тяжелые заболевания внутренних органов, болезни крови, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, органов пищеварения, заболевания почек и мочевыводящих путей, оперативные вмешательства по поводу резекции органа.

До конца декабря в донской столице пройдут «Субботы доноров». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До конца декабря в донской столице пройдут «Субботы доноров».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВАЖНО!

Всех желающих ждут по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63б

КСТАТИ

Какие продукты нужно исключить перед донацией*

- Жирную, жареную, острую и копченую пищу,

- Колбасные изделия,

- Мясные, рыбные и молочные продукты,

- Яйца и масло (в том числе растительное),

- Шоколад, орехи и финики,

- Авокадо, свеклу, бананы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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