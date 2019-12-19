Право на чудо: В Ростове-на-Дону до конца декабря пройдут «Субботы доноров»
Часто на праздники в стандартный набор поздравлений, кроме счастья и любви входит еще и здоровье. И особенно важно это пожелание для тех, кому сейчас оно очень необходимо в силу разных жизненных обстоятельств. И у каждого из нас есть возможность совершить маленькое чудо - помочь спасти чью-то жизнь.
У каждого есть возможность спасти жизнь. Фото: персс-служба министерства образования РО.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, до конца декабря в донской столице пройдут «Субботы доноров». Желающих ждут с 08:30 до 13:00 в субботы 21 и 28 декабря на Областной станции переливания крови.
- Стать донором может любой человек старше 18 лет и весом более 50 килограммов, - рассказали в ведомстве. - При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Ростовской области. Перед донацией крови следует исключить: за 48 часов - прием алкоголя, за 24 часа - прием жирной пищи.
При этом абсолютные противопоказания для сдачи крови: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, туберкулез, малярия, тяжелые заболевания внутренних органов, болезни крови, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, органов пищеварения, заболевания почек и мочевыводящих путей, оперативные вмешательства по поводу резекции органа.
До конца декабря в донской столице пройдут «Субботы доноров».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ВАЖНО!
Всех желающих ждут по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63б
КСТАТИ
Какие продукты нужно исключить перед донацией*
- Жирную, жареную, острую и копченую пищу,
- Колбасные изделия,
- Мясные, рыбные и молочные продукты,
- Яйца и масло (в том числе растительное),
- Шоколад, орехи и финики,
- Авокадо, свеклу, бананы.
ИСТОЧНИК KP.RU