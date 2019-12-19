2019-12-19T17:38:31+03:00
Политика

Донской парламентарий Михаил Емельянов получил медаль Столыпина из рук премьер-министра России

Депутата поощрили за высокие показатели в законотворческой работе
ЮРИЙ ВОЛКОВИНСКИЙ
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Михаил Емельянов стал первым из донских парламентариев, удостоенных такой награды. Фото: actualcomment.ruМихаил Емельянов стал первым из донских парламентариев, удостоенных такой награды. Фото: actualcomment.ru
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На финальном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ, состоявшейся 18 декабря в Москве, глава правительства Дмитрий Медведев лично наградил медалью имени Петра Столыпина II степени представителя Ростовской области - первого заместителя главы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Михаила Емельянова.

Вручая награду, премьер-министр подчеркнул, что такой чести депутат удостоился благодаря своему труду и достигнутым высоким показателям в законотворческой деятельности.

При этом Михаил Емельянов стал единственным из донских парламентариев, удостоенным этого знака признания.

Отметим, что медаль имени Петра Столыпина вручается в качестве поощрения за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства Российской Федерации в таких областях народного хозяйства, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, наука, образование, здравоохранение, культура и в других областях деятельности.

Награда учреждена постановлением российского Правительства в мае 2008 года. Названа в честь известного государственного деятеля - председателя Совета министров Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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