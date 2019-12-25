Народное голосование определило лучшие медицинские центры в проекте «Клиника года – 2019»!

19 декабря в Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония награждения, на которой были подведены итоги проекта «Клиника года - 2019». Три месяца жители города и области выбирали лучшие медицинские центры и клиники в 12 номинациях путем народного голосования на сайте rostov.kp.ru. С 12 сентября по 12 декабря было подано свыше 29 000 голосов!

«Клиника года - 2019» — это масштабный проект о медицине Ростова и области. Совместно с медицинскими экспертами мы готовили полезные обзоры и статьи, приглашали докторов в студию радио «КП» - Ростов-на-Дону» (89,8 fm) и рассказывали о современных тенденциях в медицине.

Директор службы интернет-рекламы Ростовского филиала АО ИД"Комсомольская правда" Валерия Ульянова. Фото: Наталья Ларина

- «Комсомольская правда» – бесспорно, крупнейший медиахолдинг в России, это лидер по охвату аудитории. А сайт KP.RU – безусловный лидер по реализации спецпроектов. К одним из таких проектов и относится «Клиника года», - рассказала директор службы интернет-рекламы ростовского филиала «КП» Валерия Ульянова, - в этом году было 12 номинаций и 30 участников проекта, которые набрали более 29 000 голосов с сентября по декабрь. За время проекта мы провели более 15 радиоэфиров, выпустили более 50 обзорных материалов, организовали в рамках проекта фотоконкурс и опросы. Поздравляю всех победителей и желаю дальнейших успехов в новом 2020 году!

За период проекта посетители сайта и слушатели радио смогли подробнее узнать о самых современных методах лечения бесплодия и различных гинекологических заболеваний. Мы опубликовали полезные материалы о том, как правильно выбрать метод коррекции зрения, в каких случаях необходимо ортодонтическое лечение, почему возникает фиссурный кариес, как привести в норму психическое здоровье и сохранить сердце здоровым, как бороться с зависимостью и лечить своих домашних питомцев. Было много и других полезных статей, которые, по-прежнему, можно прочитать на нашем сайте.

Прошла торжественная церемония награждения, на которой были подведены итоги проекта «Клиника года - 2019». Фото: Наталья Ларина

Для посетителей сайта мы также провели небольшой опрос, партнером которого выступил медицинский центр «Семья». Согласно нему свыше 60% посетителей признают, что многие медицинские услуги можно получить только в коммерческих клиниках, около 50% стараются посещать врачей 1 раз в год. Свыше 50% стараются соблюдать все рекомендации докторов после приема. 80% признают, что онлайн-запись на прием — это очень удобно. Но почти 60% озабочены тем, что очередей в больницах все еще много.

В рамках «Клиники года – 2019» прошла традиционная социальная акция «Неделя здоровья». 22 человека смогли бесплатно проверить зрение и сделать качественную кардиограмму. Все участники акции остались довольны качеством обслуживания.

Директор службы рекламы Ростовского филиала АО ИД"Комсомольская правда" Ирина Данилова. Фото: Наталья Ларина

Проект «Клиника года – 2019» стал навигатором по клиникам и медицинским центрам для тысяч людей, а руководители медучреждений получили такую необходимую им обратную связь - ведь пациенты оставляли на сайте не только свои голоса, но и комментарии о врачах, сервисе, качестве и доступности услуг.

Также прошел фотоконкурс «Гордись семьей, Ростов!». Жители донской столицы присылали свои лучшие семейные фотографии, а посетители сайта активно за них голосовали. Всего было отдано свыше 13 600 голосов. KP.RU определил тройку победителей и вручил им призы от генерального партнера конкурса – медицинского центра «Семья».

Ростовчане выбрали лучших в 12 номинациях. Фото: Наталья Ларина

ПОБЕДИТЕЛИ «КЛИНИКИ ГОДА-2019»

Итак, рады вам представить победителей народного голосования. Клиники, которым огромная аудитория «КП» отдала свое предпочтение. Медицинские коллективы, которые радуют пациентов не только эффективным лечением, но и качеством обслуживания.

«Лучший многопрофильный медицинский центр» - Медицинский центр «Семья». Фото: Наталья Ларина

«Лучшая клиника в сфере репродукции и ЭКО» - Клиника репродуктивного здоровья и ЭКО «Геном-Дон» Фото: Наталья Ларина

- Подобные мероприятия — хорошая возможность встретиться на одном мероприятии и порадоваться за всех нас. Еще это отличная возможность наработать новые контакты, познакомиться с новыми людьми. Все очень понравилось, - поделился впечатлениями начальник медицинской части клиники ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном-Дон» Константин Носок.

«Лучшая стоматологическая клиника в сфере ортодонтии и протезирования» - Стоматологическая клиника «Авторская стоматология». Фото: Наталья Ларина

«Лучшая офтальмологическая клиника» - Глазная клиника «Сокол». Фото: Наталья Ларина

«Лучшая инновационная стоматология для взрослых» - Сеть стоматологий «Астродент». Фото: Наталья Ларина

«Лучший медицинский центр здоровья и красоты» - Медицинский центр «Ревиталь»

«Лучшая семейная стоматологическая клиника» - Сеть стоматологий «Доктор Келлер». Фото: Наталья Ларина

«Лучший реабилитационный центр» - Центр медико-социальной реабилитации и ресоциализации «Чистый путь». Фото: Наталья Ларина

«Лучшая стоматологическая клиника в области имплантации и восстановления естественной красоты улыбки» - Стоматологический центр «Династия – С». Фото: Наталья Ларина

- Это хороший проект. Можно сказать, своеобразный мост между клиниками и пациентами. Именно таким образом мы получаем обратную связь от наших пациентов. И, соответственно, можем судить — хорошо мы что-то делаем или плохо.Это позволяет нам что-то исправлять и улучшать. Радует, что у «Комсомолки» получается делать все более масштабные мероприятия, - рассказал директор медицинского центра «Династия С» Александр Скибинский.

«Медцентры малых городов и поселков Ростовской области» - Лечебно-диагостический центр «Здоровье». Фото: Наталья Ларина

- Это замечательный конкурс. И мы рады, что в нем могут участвовать даже такие клиники, как наша. Мы находимся в станице и только недавно открылись, но продолжаем расти и активно развиваться. Благодарны всем нашим пациентам, которые так активно за нас голосовали. Мероприятие для клиник прошло на высшем уровне. Таких конкурсов хотелось бы побольше! – рассказал главный врач Лечебно-диагностического центра «Здоровье» станицы Багаевская Дмитрий Демидик.

«Лучший медицинский центр красоты» - Клиника лазерной косметологии и пластической хирургии «ЛИНЛАЙН». Фото: Наталья Ларина

«Лучшая многопрофильная ветеринарная клиника» - Ветеринарные клиники "Центр". Фото: Наталья Ларина

- Награду получать было очень приятно, - поделилась заместитель главного ветеринарного врача, ветеринарный врач ОРИТ ветеринарной клиники "Центр" Елена Коваленко, - это такой хороший итог нашей работы.Посетители сайта смогли узнать о нас, как о хорошей клинике, где можно полечить животных. Наши клиенты также оценили участие «Центра» в конкурсе. Такие премии позволяют держать качество услуг на высоком уровне. Понравилось и само мероприятие – было много полезной информации от выступавших, интересная программа, удалось пообщаться со специалистами других клиник.

Торжественная церемония награждения прошла в одном из залов «ДонЭкспоцентр» с вокальными и танцевальными номерами. Кроме кубков и дипломов, победители получили подарки от партнеров проекта - компании YAMAGUCHI и «Родники Лаго-Наки».

Руководитель проектов службы интернет-рекламы Ростовского филиала "ИД "Комсомольская правда" Галина Истомина и партнер проекта «Клиника года – 2019», «Родники Лаго-Наки». Фото: Наталья Ларина

Партнер проекта «Клиника года – 2019», компания YAMAGUCHI. Фото: Наталья Ларина

Поздравляем победителей! Всем участникам проекта желаем достижения новых профессиональных высот, удачи и крепкого здоровья!

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