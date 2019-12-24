Алексей Логвиненко обозначил ближайшие перспективы развития Ростова-на-Дону

Сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко провел встречу с редакторами ростовских СМИ, на которой рассказал о ключевых проектах, которые власти города собираются осуществить в следующие несколько лет.

ЗАВЕРШЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА СОБИНО

По словам градоначальника, администрация Ростова согласна закопать топор войны с организацией, которая реконструирует парк Собино. Судебный спор между ООО «Южная торговая компания» и властями донской столицы, по всей видимости, должен завершится примирением обоих сторон этого конфликта.

Сити-менеджер напомнил, что все работы по благоустройству парка исполнитель должен был завершить в прошлом году, но это так и не произошло. Как результат, федеральные средства, выделенные на проект, были отозваны.

- Несмотря на то, что суд еще продолжается, с большой вероятностью мы будем заключать мировое соглашение. Судебная инстанция установит новые сроки начала и окончания контракта, - сообщил Алексей Логвиненко.

Глава администрации города также пояснил, что требуемый для проведения реконструкции финансовый резерв уже найден. В бюджет на 2020 год заложены 96 млн рублей, которые пойдут на выполнение запланированных работ в парке.

При этом, деньги подрядчик получит только после сдачи проекта, намеченной на следующий год. Больше никаких переносов не будет, пообещал Алексей Логвиненко.

- В 2020 году мы просто обязаны все закончить, других вариантов нет. Оплата будет произведена исключительно после 100% выполнения работ, - заявил он.

Напомним, что власти Ростова в одностороннем порядке разорвали контракт с «Южной торговой компанией» после того, как сроки сдачи проекта были сорваны из-за обнаружения в ноябре 2018 года пяти археологических захоронений. Возобновлять реконструкцию можно было только после проведения историко-культурную экспертизы. За уже выполненные работы подрядчик денег не получил. Выяснять отношения сторонам пришлось в суде.

ЛЕГКОЕ МЕТРО РОСТОВА ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ИНВЕСТОРА

Не оставил в стороне Алексей Логвиненко и транспортную тему. По его убеждению, Ростову нужен скоростной трамвай или легкое метро. Вложить свои инвестиции в проект может ВЭБ.РФ. Пока конкретики в обсуждении этих планов нет, но перспективы у сотрудничества хорошие, считает сити-менеджер.

Вариант с подземным метро для донской столицы является слишком дорогим, да и просто избыточным. Ежедневно на работу и затем домой в общественном транспорте едут порядка 20-25 тысяч ростовчан, в то время, как для классической подземки рентабельная загрузка начинается от 60 тысяч пассажиров. Кроме того, существенно увеличить цену строительства метрополитена могут сложные гидрогеологические условия Ростова-на-Дону.

Неформальное общение шло на важные для будущего Ростова темы. Фото: rostov-gorod.ru

Глава администрации уточнил, что на следующий год в бюджете города уже заложены средства для предпроектных работ по легкому метро. После их завершения начнется детальная проработка полноценного проекта. Пока речь идет о двух ветках, которые свяжут самые густонаселенные части мегаполиса.

- Примерные направления мы понимаем. Первое - от Левенцовки через центр Ростова и до территории старого аэропорта, которая будет застроена. На железнодорожном вокзале должен быть транспортно-пересадочный узел. Вторая ветка должна пойти из центра в Суворовский, - отметил Алексей Логвиненко.

Что касается взаимодействия с ВЭБ.РФ, то сити-менеджер объяснил, что финансирование проекта легкого метро может быть как полностью за счет инвестора, так и совместным с городской казной.

- Все дело в окупаемости. При 100% финансирования это сложно. Если 50 на 50, то уже совсем другая история. Вопрос в том, где взять деньги на такое софинансирование. А кому будет принадлежать этот скоростной трамвай — муниципалитету или инвестору, который многие и многие годы будет отбивать затраты — думаю, для людей не принципиально. Есть же пример скоростных дорог, и такие вполне успешно проекты окупаются, — заявил градоначальник.

«ПО ЦГБ РЕШЕНИЕ УЖЕ ПРИНЯТО»

Власти Ростова определились с планами по строительству нового здания для центральной городской больницы. Его возведут без привлечения концессий, исключительно за счет муниципальной казны. Идею поддержал губернатор.

- По ЦГБ решение уже принято. В бюджет следующего года заложены деньги на корректировку проекта. Будет новая семиэтажная городская больница. Поэтапно в нее все переведем. Уже договорились о помощи с главой региона. Строительство нового здания начнем в 2021 году, за два-три года возведем современную больницу для мегаполиса, - сообщил Алексей Логвиненко.

Отказ от идеи работать с концессионером глава горадминистрации объяснил тем, что такое партнерство могло негативно сказаться на справедливом предоставлении качественных медицинских услуг населению донской столицы.

На встречу были приглашены редакторы ведущих СМИ донской столицы. Фото: rostov-gorod.ru

- Условия, предлагаемые инвестором, для города неинтересны. Как бы он окупал больницу? Только платными услугами. А в погоне за деньгами есть риск, что они будут оказываться лучше, чем бесплатные. Нам же нужна городская больница, в которой одинаково качественные услуги будут оказываться всем категориям граждан, — выразил уверенность сити-менеджер.

Также Алексей Логвиненко поделился планами, касающимися дальнейшей судьбы шести старых зданий ЦГБ. Все они являются объектами культурного наследия. Их отремонтируют. Возможно, там останутся отделения ЦГБ.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА — ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Высказал свою позицию градоначальник и по наболевшему вопросу застройки центральной части Ростова. Решение этой давней проблемы, по его мнению, кроется в изменении ограничивающего притязания девелоперов статуса объектов культурного наследия в отношении старых домов, которые по факту являются просто аварийным жильем, разваливающимся буквально на глазах.

- К сожалению у нас издавна центр настолько зарегулирован, что строить ничего нельзя. Так как всё попадает в защитную зону того или иного объекта культурного наследия. Я думаю максимум к лету мы получим документ, который существенно сократит эти зоны, — рассказал глава администрации.

Он вспомнил, что региональная прокуратура уже выиграла у города несколько судов с исками о сносе ряда аварийных зданий в центре. По мнению Алексея Логвиненко, на их месте могут появится как коммерческая недвижимость — объекты, связанные с торговлей и предоставлением услуг — так и жилые дома. По сути, подчеркнул градоначальник, условие одно — чтобы новостройки гармонично вписывались в устоявшийся архитектурный облик Ростова.

- Я говорил с инвесторами, они все ждут сокращения защитных зон. Уверен, они еще передерутся за то, кто будет строить в центре. Всего через 2-3 года после снятия защитных зон центр Ростова мы не узнаем. Бизнес сам будет строить без копейки бюджетных денег, — убежден градоначальник.

НАБЕРЕЖНУЮ С ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДЬЮ СОЕДИНИТ ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА

Проект продления набережной в Ростове до 13-ой линии подготовят в следующем году. Подрядчик, занимающийся проектированием, уже определен.

- Набережную нужно продлевать. Мы рассматриваем участие «Газпрома» в этом проекте. Но если мы общий язык не найдется, работа все равно не будет остановлена. Также мы планируем продлить Театральный спуск от стелы до набережной. Этот проект также готовится, - заметил Алексей Логвиненко.

В результате набережную и Театральную площадь получится связать пешеходной зоной. Сейчас, как отметил сити-менеджер, нет ни одной прогулочной зоны, которая напрямую связывала центр города и набережную.

Этот путь пройдет по участку площадью 4,7 гектара в границах Чувашский — Орловская — Марти. Власти указывали, что у многих земельных участков, которые затрагивают проект, есть собственники. Выкупать землю по рыночной стоимости администрация намеревается в течение следующих трех лет.