Мобильный энергетический комплекс для переработки отходов разработали донские ученые

В Ростове-на-Дону проходят испытания автономного мобильного микроэнергетического комплекса для переработки отходов. Его разработали ученые ДГТУ совместно с ООО «Донские технологии». Известно, что пилотный образец автономной микротурбинной установки предназначен для переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов на месте их образования с параллельной выработкой электричества, холода и тепла.

«УНИВЕРСАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА»

Как рассказали в вузе, основными потребителями установки станут компании по переработке твердых коммунальных отходов, сельскохозяйственные предприятия и предприятия малой распределенной энергетики.

– Наша разработка – пример отечественного миниэнергетического комплекса, позволяющего безопасно, быстро и одновременно экономически эффективно утилизировать отходы сельхозпроизводства, – рассказал директор НИИ «Математическое моделирование и прогнозирование сложных систем» ДГТУ, член-корреспондент РАН Александр Сухинов. – Перед нами стояла задача создать энерготехнологический комплекс малой мощности в автономном и мобильном варианте. Данная технология переработки является универсальной для большинства видов отходов, экологически безопасна и не образует в существенных объемах новых отходов.

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Ключевое преимущество комплекса – возможность его использования в местах массового скопления отходов сельхозпроизводства: шелухи риса, подсолнуха, гречихи.

УМЕНЬШИЛИ ГАБАРИТЫ И УПРОСТИЛИ МОНТАЖ

Так, комплекс мощностью 500 кВт включает в себя устройство водоподготовки, универсальную печь для сжигания отходов сельхозпроизводства, парогенератор, влажно-паровую микротурбину и вентильно-индукторный электрогенератор мощностью 50 кВт, систему автоматического управления. За час мобильный микроэнергетический комплекс способен переработать до 400 кг сельскохозяйственных отходов – шелухи подсолнечника, гречихи или риса. Номинальная мощность разработанного оборудования составляет 450 кВт тепловой, 50 кВт электрической энергии и до 20 кВт холода.

- Для достижения максимальной эффективности специально для данной установки совместно с учеными ДГТУ мы разработали новую радиальную двухпоточную турбину со скоростью вращения 12 000 оборотов, а также вентильный индукторный электрогенератор, – отметил заместитель директора ООО ИТЦ «ДонЭнергоМаш» Вадим Копица. - Данное технологическое решение позволило уменьшить габариты комплекса для контейнерного исполнения и упростить его монтаж. Работа со специалистами ДГТУ – важный опыт для нашей компании. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с опорным университетом.

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

НАША СПРАВКА

Проект стартовал в 2017 году при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В разработку было инвестировано 150 миллионов рублей из средств бюджетного финансирования в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» и столько же – из средств внебюджетной поддержки. Индустриальным партнером в проекте выступил ООО ИТЦ «ДонЭнергоМаш», соисполнителем – научно-производственное предприятие «Донские технологии».