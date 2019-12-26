ЮФУ стремится к максимальной открытости

Как известно, конец года - время подводить итоги и делиться планами на будущее. Именно этому была посвящена традиционная предновогодняя встреча в Южном Федеральном Университете, куда были приглашены представители ростовских СМИ.

ОТ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ДО ФИЗИКИ КОСМОСА

- Год стал серьезным для всей высшей школы и для Федерального университета, в частности, - рассказала в ходе встречи врио ректора ЮФУ Инна Шевченко. - Я хотела бы начать с того, что это тот год, когда мы уже можем говорить о первых результатах национального проекта «Наука». Он впервые высветил необходимость формирования согласованной стратегии и механизмов реализации научно-исследовательской деятельности, технологичного развития с тем, чтобы наука стала полноправным участником в борьбе за конкурентоспособное развитие нашей страны. Цель - вхождение России в пятерку крупнейших научных держав.

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Надо сказать, что вуз в этом вопросе активный помощник. Здесь предоставляется широкий спектр подготовки специалистов, начиная от детской психологи и заканчивая физикой космоса. Активно ведется сотрудничество с бизнес-сообществом и госструктурами, отработка госконтрактов. К примеру, только за последний месяц в ЮФУ были открыты три совместные лаборатории с крупнейшими IT компаниями региона. Но главное - качество подготовки выпускников востребовано бизнесом.

- Мы должны ориентироваться на высокие стандарты, чтобы привлечь лучших, - продолжила Инна Константиновна. - Кроме того, будущее развитие науки и университета не только за естественными, но и за гуманитарными науками. Серьезный акцент должен быть сделан на такую область, как педагогика и ее развитие. В этом году мы гордимся философией и политологией. Но будут и новые форматы работы и программы, которые запустим уже с начала 2020 года. Скоро вы о них узнаете.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПОВОДЫ БУДУТ

Так, на встрече были затронуты многие важные вопросы. Обсудили не только главные события и тенденции в жизни университета, но и коснулись темы борьбы с плагиатом, а также закона об иностранных агентах, существующего учебного процесса и научных исследований.

- Современные технологии становятся все сложнее, и то, насколько наши соотечественники будут готовы их осваивать и использовать, во многом зависит от средств массовой информации, освещающих научные открытия, цифровизацию экономики и другие тенденции нашего времени, - уверена врио ректора. - ЮФУ стремится к максимальной открытости. Мы будем развивать сотрудничество со средствами массовой информации и готовы как предлагать интересные информационные поводы для публикаций, так и отвечать на запросы коллег, многие из которых, стоит отметить, являются нашими выпускниками.

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

К слову, одновременно со встречей шло награждение победителей конкурса «Студент года». Он проводится уже четвертый год подряд. И в этот раз участие в нем приняли больше тысячи человек. При этом достижения ребят были отмечены не только в науке, но и спорте, а также культурной и творческой жизни университета.