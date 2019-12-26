2019-12-26T17:57:26+03:00
Общество

Красота досталась по наследству: Как выглядит мама «Мисс России-2019» Алины Санько

Дончанка вошла в ТОП-12 самых привлекательных девушек Мира
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка пытается во всем походить на маму. Фото: Instagram Алина СанькоДевушка пытается во всем походить на маму. Фото: Instagram Алина Санько
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Жизнь 20-летней студентки из Азова Ростовской области Алины Санько резко изменилась после конкурса «Мисс Россия», где красавица, не имеющая опыта в модельном бизнесе, обошла соперниц и получила корону победительницы. А потом и вовсе оказалась в ТОП-12 самых красивых девушек Мира. Дончанка много работала, чтобы добиться успеха, но и гены сыграли не последнюю роль.

Мама Алины Санько. Фото: Instagram Алина Санько

Мама Алины Санько. Фото: Instagram Алина Санько

Алина Санько неоднократно отмечала, что во много старается быть похожей на свою маму. Она является для нее примером во всем и постоянно поддерживает. О ней девушка с теплотой рассказывает в своем Instagram. Раньше азовчанка часто публиковала совместные фотографии из путешествий.

О жизни мамы самой красивой россиянки этого года Алины Санько известно немного. Эта стройная блондинка с точеной фигурой, позитивным взглядом на жизнь и миловидной улыбкой. Женщина якобы владеет небольшим бизнесом, много времени уделяет семье и не забывает про себя. Выглядит она гораздо моложе своих лет.

Многие считают, что мама и дочь очень похожи. Фото: Instagram Алина Санько

Многие считают, что мама и дочь очень похожи. Фото: Instagram Алина Санько

Некоторые даже путали маму Алины Санько с ее сестрой, посчитав, что 20-летняя дочь не может быть у такой молодой мамы.

До конкурса "Мисс Россия-2019" мама и дочь проводили вместо много времени. Фото: Instagram Алина Санько

До конкурса "Мисс Россия-2019" мама и дочь проводили вместо много времени. Фото: Instagram Алина Санько

Судя по всему, мама Алина Санько к подобному уже привыкла. Женщина никак не комментирует мнение людей со стороны.

ms.alinasankoms.alinasanko
Making a special wish #missworld #missrussia2019 #missworld2019
6256 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В своих интервью самая красивая россиянка 2019 года рассказывала, что связывает свою стройность (вес модели составляет всего 48 кг) с генами. Девушка отмечала, что никогда не сидела на диетах, просто много гуляет, учится и работает.

ms.alinasankoms.alinasanko
Алина Санько попала в ТОП-12 самых привлекательных девушек международного конкурса красоты
5855 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментариях к фотографиям Алины Санько некоторые отмечали, что «Мисс Россия» похожа на маму во многом. Донская красавица добивается поставленных целей и смотрит на жизнь позитивно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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