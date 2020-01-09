2020-01-09T17:57:19+03:00
Общество

Жизнь маленького фаната «Зенита» из Ростовской области висит на волоске из-за редкой болезни

Родственники мальчика собирают деньги на дорогой дыхательный аппарат, а сам мальчик мечтает встретиться с Артемом Дзюбой
Ольга ГОПАЛО
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Мальчишка не пропускает ни одной игры любимой команды. Правда, смотреть на захватывающие матчи он может только по телевизору.Мальчишка не пропускает ни одной игры любимой команды. Правда, смотреть на захватывающие матчи он может только по телевизору.Фото: Личный архив героя публикации
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10-летний Кирилл Дуваров из Ростовской области мечтает стать футболистом. Парень обожает питерский «Зенит» и очень хочет лично встретиться с его игроком Артемом Дзюбой. Мальчишка не пропускает ни одной игры любимой команды. Правда, смотреть на захватывающие матчи он может только по телевизору: у мальчика врожденное генетическое заболевание «спинальная мышечная атрофия». Каждое движение дается ему с огромным трудом. А сейчас жизнь ребенка и вовсе под угрозой - ему необходим дорогой аппарат, с помощью которого он может безопасно дышать.

Родственники мальчика собирают деньги на дорогой дыхательный аппарат. Фото: Личный архив героя публикации

Родственники мальчика собирают деньги на дорогой дыхательный аппарат.Фото: Личный архив героя публикации

«МЛАДЕНЕЦ АБСОЛЮТНО ЗДОРОВ»

Кирилл был долгожданным ребенком-первенцем. В роддоме города Морозовска Ростовской области, где он появился на свет, сказали: «Младенец абсолютно здоров». Однако после того, как в 4,5 месяца мальчонка не мог самостоятельно держать голову, родители забили тревогу.

- Мы обратили внимание, что Кирилл отстает в развитии: например, позже других детей начал держать голову, переворачиваться и сидеть, - рассказывает мама мальчика 32-летняя Мария Дуварова. - Даже в возрасте двух лет сын ходил с трудом и часто падал. Мы обращались к неврологам в нашем городе, но они только прописывали общеукрепляющие препараты.

В итоге ребенка решили показать областным специалистам в Ростове-на-Дону. Именно там медики впервые предположили, что у мальчонки спинальная мышечная атрофия и мышечная дистрофия Бетлема. И позже многочисленные генетические анализы этот диагноз подтвердили.

10-летний Кирилл мечтает стать футболистом. Фото: Личный архив героя публикации

10-летний Кирилл мечтает стать футболистом.Фото: Личный архив героя публикации

«ЛЕГКИЕ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО НА 38 ПРОЦЕНТОВ»

Потом были доктора и клиники Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга. Но, к сожалению, вылечить Кирилла не получалось - заболевание на сегодняшний день неизлечимое. Вдобавок из-за болезни с течением времени у мальчика начали ослабевать мышцы, в том числе и дыхательные.

- Последнее обследование показало, что легкие сына работают лишь на 38 процентов, - продолжает мама. - Они настолько слабые, что Кирилл не может сам откашливаться, мокрота скапливается, что дополнительно затрудняет дыхание.

Поэтому, чтобы очищать дыхательные пути, ребенку нужен откашливатель. Но это устройство государством бесплатно не предоставляется. А самой семье купить его не по силам. Чтобы жить и дышать нужны 645 тысяч рублей.

Кириллу с трудом удается подниматься с места, но к доске парнишка всегда выходит самостоятельно. Фото: Личный архив героя публикации

Кириллу с трудом удается подниматься с места, но к доске парнишка всегда выходит самостоятельно.Фото: Личный архив героя публикации

«ЗВОНОК НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ УЧИТЕЛЯ»

Однако такая покупка для семьи из провинциального городка Ростовской области не под силу. А без аппарата любое респираторное заболевание - грипп или ОРВИ - может обернуться для Кирилла необратимыми последствиями.

- В нашей семье работает только муж, - говорит Мария. - Я же провожу все время с сыном - лечебная физкультура, бассейн, массаж. Даже, несмотря на болезнь, Кирилл продолжает ходить в школу и делает огромные успехи.

Правда, на учебу все три с половиной года сына всегда сопровождает мама. Пока мальчик на уроках, она - в библиотеке или в коридоре. А звонок не только для учителя, но и для Марии. Из-за слабости мышц мальчику самому сложно подготовить учебники, тетради и письменные принадлежности - это они делают вместе с мамой на переменах. Кириллу с трудом удается подниматься с места, но к доске парнишка всегда выходит самостоятельно. А в четверти у него только две четверки - по математике и русскому языку.

Кирюша буквально влюбился в игру «Зенита» , а его любимый футболист - Артем Дзюба. Фото: Личный архив героя публикации

Кирюша буквально влюбился в игру «Зенита» , а его любимый футболист - Артем Дзюба.Фото: Личный архив героя публикации

«ПОЖИВАТЬ ДЕНЬ ТАК - БУДТО ОН ПОСЛЕДНИЙ»

- У Кирилла очень добрые одноклассники, и он не чувствует себя каким-то не таким среди них, - улыбается женщина. - Знаете, мне даже предлагали в школу устроиться учителем или психологом, так как я провожу там почти каждый день. Но, к сожалению, пока не могу себе этого позволить, потому что не хочу никого подводить: когда Кирилл в школе - я с ним, но из-за многочисленных обследований и реабилитаций мы не всегда можем присутствовать на уроках.

Зато во время своих медицинских поездок родители стараются дать сыну все самое важное.

- Мы ходим на экскурсии и в музеи, - говорит мать. - Правда, пока так и не побывали на игре его любимой команды - Кирюша буквально влюбился в игру «Зенита», а его любимый футболист - Артем Дзюба. Сын, кстати, и нас пристрастил к футбольным матчам. А сам мечтает стать футболистом. Но мы оба понимаем: с его болезнью эта мечта несбыточная. Потому и стараемся жить сегодняшним днем. Проживать его так, будто он последний и не загадывать на будущее.

Кирилл очень увлекающийся ребенок. Фото: Личный архив героя публикации

Кирилл очень увлекающийся ребенок.Фото: Личный архив героя публикации

ВАЖНО!

Если вы решите помочь Кириллу Дуварову, деньги можно перечислить в Русфонд. А самый простой способ помочь – отправить СМС-сообщение со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость одного СМС 75 руб. Вы можете отправиться неограниченное число СМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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