Жизнь маленького фаната «Зенита» из Ростовской области висит на волоске из-за редкой болезни

10-летний Кирилл Дуваров из Ростовской области мечтает стать футболистом. Парень обожает питерский «Зенит» и очень хочет лично встретиться с его игроком Артемом Дзюбой. Мальчишка не пропускает ни одной игры любимой команды. Правда, смотреть на захватывающие матчи он может только по телевизору: у мальчика врожденное генетическое заболевание «спинальная мышечная атрофия». Каждое движение дается ему с огромным трудом. А сейчас жизнь ребенка и вовсе под угрозой - ему необходим дорогой аппарат, с помощью которого он может безопасно дышать.

Родственники мальчика собирают деньги на дорогой дыхательный аппарат.Фото: Личный архив героя публикации

«МЛАДЕНЕЦ АБСОЛЮТНО ЗДОРОВ»

Кирилл был долгожданным ребенком-первенцем. В роддоме города Морозовска Ростовской области, где он появился на свет, сказали: «Младенец абсолютно здоров». Однако после того, как в 4,5 месяца мальчонка не мог самостоятельно держать голову, родители забили тревогу.

- Мы обратили внимание, что Кирилл отстает в развитии: например, позже других детей начал держать голову, переворачиваться и сидеть, - рассказывает мама мальчика 32-летняя Мария Дуварова. - Даже в возрасте двух лет сын ходил с трудом и часто падал. Мы обращались к неврологам в нашем городе, но они только прописывали общеукрепляющие препараты.

В итоге ребенка решили показать областным специалистам в Ростове-на-Дону. Именно там медики впервые предположили, что у мальчонки спинальная мышечная атрофия и мышечная дистрофия Бетлема. И позже многочисленные генетические анализы этот диагноз подтвердили.

10-летний Кирилл мечтает стать футболистом.Фото: Личный архив героя публикации

«ЛЕГКИЕ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО НА 38 ПРОЦЕНТОВ»

Потом были доктора и клиники Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга. Но, к сожалению, вылечить Кирилла не получалось - заболевание на сегодняшний день неизлечимое. Вдобавок из-за болезни с течением времени у мальчика начали ослабевать мышцы, в том числе и дыхательные.

- Последнее обследование показало, что легкие сына работают лишь на 38 процентов, - продолжает мама. - Они настолько слабые, что Кирилл не может сам откашливаться, мокрота скапливается, что дополнительно затрудняет дыхание.

Поэтому, чтобы очищать дыхательные пути, ребенку нужен откашливатель. Но это устройство государством бесплатно не предоставляется. А самой семье купить его не по силам. Чтобы жить и дышать нужны 645 тысяч рублей.

Кириллу с трудом удается подниматься с места, но к доске парнишка всегда выходит самостоятельно.Фото: Личный архив героя публикации

«ЗВОНОК НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ УЧИТЕЛЯ»

Однако такая покупка для семьи из провинциального городка Ростовской области не под силу. А без аппарата любое респираторное заболевание - грипп или ОРВИ - может обернуться для Кирилла необратимыми последствиями.

- В нашей семье работает только муж, - говорит Мария. - Я же провожу все время с сыном - лечебная физкультура, бассейн, массаж. Даже, несмотря на болезнь, Кирилл продолжает ходить в школу и делает огромные успехи.

Правда, на учебу все три с половиной года сына всегда сопровождает мама. Пока мальчик на уроках, она - в библиотеке или в коридоре. А звонок не только для учителя, но и для Марии. Из-за слабости мышц мальчику самому сложно подготовить учебники, тетради и письменные принадлежности - это они делают вместе с мамой на переменах. Кириллу с трудом удается подниматься с места, но к доске парнишка всегда выходит самостоятельно. А в четверти у него только две четверки - по математике и русскому языку.

Кирюша буквально влюбился в игру «Зенита» , а его любимый футболист - Артем Дзюба.Фото: Личный архив героя публикации

«ПОЖИВАТЬ ДЕНЬ ТАК - БУДТО ОН ПОСЛЕДНИЙ»

- У Кирилла очень добрые одноклассники, и он не чувствует себя каким-то не таким среди них, - улыбается женщина. - Знаете, мне даже предлагали в школу устроиться учителем или психологом, так как я провожу там почти каждый день. Но, к сожалению, пока не могу себе этого позволить, потому что не хочу никого подводить: когда Кирилл в школе - я с ним, но из-за многочисленных обследований и реабилитаций мы не всегда можем присутствовать на уроках.

Зато во время своих медицинских поездок родители стараются дать сыну все самое важное.

- Мы ходим на экскурсии и в музеи, - говорит мать. - Правда, пока так и не побывали на игре его любимой команды - Кирюша буквально влюбился в игру «Зенита», а его любимый футболист - Артем Дзюба. Сын, кстати, и нас пристрастил к футбольным матчам. А сам мечтает стать футболистом. Но мы оба понимаем: с его болезнью эта мечта несбыточная. Потому и стараемся жить сегодняшним днем. Проживать его так, будто он последний и не загадывать на будущее.

Кирилл очень увлекающийся ребенок.Фото: Личный архив героя публикации

ВАЖНО!

Если вы решите помочь Кириллу Дуварову, деньги можно перечислить в Русфонд. А самый простой способ помочь – отправить СМС-сообщение со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость одного СМС 75 руб. Вы можете отправиться неограниченное число СМС.