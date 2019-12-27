«Она перестала рожать!»: Истощенную бойцовскую собаку выбросили на улицу, когда та стала убыточной

- Ну как же так люди?, - такими словами начинается крик о помощи, который появился в социальных сетях. А рядом с ним кадры, на которые не возможно смотреть без содрогания. На них - собака бойцовской породы, по которой можно чуть ли не изучать анатомию. Даже опытные ветеринары по скелету, фактически обтянутому кожей, не могут пока определить кто перед ними: Стаффорд или Питбуль.

Собака бойцовской породы, по которой можно чуть ли не изучать анатомию.Фото: Личный архив героя публикации

«ГЛАДИЛА КОСТИ И РЕВЕЛА»

- О псе мы узнали от жителей поселка в городе Шахты Ростовской области, - рассказала газете «Комсомольская правда-Ростов» директор центра «Святобор» Ольга Мосиюк. - Знали только: кто-то просто привез ее под сарай одного из частных домов и уехал. Несколько дней собака просидела практически без движения. По тому состоянию, в котором она находилась, я бы сказала, что она мертва. Но нет: оказалось жива! Дрожащая, еле передвигающая лапы, пьющая воду взахлеб, как будто в последний раз.

Волонтеры экстренно отвезли пса в ветеринарную клинику.

- Она была настолько истощена, что ей невозможно было даже поставить капельницу, - продолжает собеседница. - Собака в ужасном состоянии - я даже не знаю, как она была до сих пор жива?! Я сидела, гладила эти кости, об которые можно порезаться, и ревела. Кто эти нелюди, у которого нет ничего в душе и нет сердца?

Стафа была настолько истощена, что ей невозможно было даже поставить капельницу.Фото: Личный архив героя публикации

«НЕ ПОТЕРЯЛА ВЕРУ В ЛЮДЕЙ»

Когда эмоции немного улеглись, волонтеры попытались отыскать хозяев, которые довели животное до такого плачевного состояния.

- Мы выяснили, что бедняга жила у людей, которые на ней зарабатывали и использовали собаку как источник дохода, - говорит Ольга. - Держали в сарае. Кормили, когда вспомнили. По ее когтям можно было понять, что на прогулках она если и была, то крайне редко. В свои 2,5 года, бедняга рожала дважды (!) в год. А когда уже не смогла приносить приплод, ее просто вывезли далеко, как ненужное барахло. Только вдумайтесь: из-за того, что она перестала рожать!

Стафа, так ее назвали волонтеры, не потеряла веру в людей.Фото: Личный архив героя публикации

Надо сказать, что даже после всего произошедшего - Стафа, так ее назвали волонтеры, не потеряла веру в людей.

- Она очень ласковая, когда кто-то пытается погладить скелет морды, то даже закрывает глаза от удовольствия, - рассказывает Мосиюк. - Впереди у нее долгий путь реабилитации, не меньше трех месяцев. И мы будем верить, что найдется новый заботливый хозяин, который сможет подарить животному должные уход, заботу и, главное, любовь.

Впереди у нее долгий путь реабилитации, не меньше трех месяцев.Фото: Личный архив героя публикации

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/716067" frameborder="0"></iframe> Оставил пса умирать.Хозяин бросил пса как ненужного. Щенок уже год не сводит глаз с дороги - надеется, что хозяин за ним вернется. Безграничная собачья преданность!

ВАЖНО

Сейчас волонтерам нужна финансовая помощь в оплате всех обследований и дальнейшей реабилитации Стафы. Карта Сбербанка 4276 1609 8849 2832, открыта на имя Ольги Мосиюк, директора «Центра Святобор». Она привязана к номеру телефона.

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