Минздрав предупреждает: Для «согрева» больше подходят варежки

Конец года - пора корпоративов, встреч с друзьями и, конечно, череда праздников. А какой же стол без спиртного, а зимнее время без горячительных напитков? Однако донские медики предупреждают: для «согрева» больше подходят варежки. И приводят цифры, которые заставляют задуматься.

Важно знать меру.Фото: Евгения ГУСЕВА

«ПРИЧИНА БОЛЕЕ 200 ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ»

Так, по последним данным, в Ростовской области официально зарегистрировано 38 тысяч 604 человека, которые страдают алкогольной зависимостью и состоят на динамическом наблюдении в наркологическом диспансере. А во всем мире от вредного употребления алкоголя ежегодно умирают три миллиона человек, что составляет 5,3 процента всех смертей. Кроме того, примерно 13,5% всех случаев смерти в возрасте от 20 до 39 лет связаны с употреблением алкоголя. Последнее является причиной и более 200 заболеваний и травм.

- Существует причинно-следственная связь между вредным употреблением алкоголя и рядом психических и поведенческих расстройств, других неинфекционных состояний, а также травм, - добавляют врачи-наркологи. - А последние причинно-следственные связи были установлены между вредным употреблением алкоголя и распространенностью инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, а также течением ВИЧ / СПИДа.

Конец года - пора корпоративов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«ЗАВИСИМОСТЬ НЕ ВОЗНИКАЕТ НА ПУСТОМ МЕСТЕ»

Как говорят специалисты, злоупотребление спиртным может привести к формированию зависимости - алкоголизму. И медицина пока не в состоянии точно предсказать, у какого человека болезнь разовьется и как быстро.

- Зависимость не возникает на пустом месте, - говорят в Ростовском наркологическом диспансере. - Для ее формирования нужно регулярное злоупотребление спиртным. Да и сколько времени должно пройти, чтобы человек спился - сказать сложно. Известны случаи, когда было достаточно и трех месяцев. И выяснить это можно, только ставя добровольные рискованные эксперименты на себе.

Кроме того, последствием возлияний могут стать еще и нарушение сна и аппетита, исчезновение защитного рвотного рефлекса, появление психологических защитных механизмов. А еще алкоголь, даже в очень небольших дозах, сильно затормаживает реакцию и снижает способность быстро принимать решения.

Сюрпризы бывают разные.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КАК РАБОТАЮТ ГРАДУСЫ

- Сначала формируется психологическая зависимость от спиртного, - продолжают медики. Алкоголь превращается в единственный способ «снятия стресса» или «поднятия настроения». Как только для достижения прежнего опьяняющего эффекта приходится постепенно увеличивать дозу - все, процесс привыкания пошел полным ходом.

Оказывается, если продолжать издевательства над организмом, то ломается энергетический обмен.

- Наше основное «топливо» - это глюкоза, - вводят в курс дела специалисты. - Но этиловый спирт в смысле выхода энергии почти в два раза эффективнее. Происходит перестройка всех биохимических реакций на «спиртовые» рельсы. Так возникает физическая зависимость. Этот процесс течет только в одну сторону, чтобы вернуться обратно к глюкозе, организму придется пройти через самую настоящую «ломку», которая бывает у наркоманов. И в последующем даже 20–30 граммов спиртного моментально переключат «стрелки» обратно на этиловый спирт. Именно поэтому диагноз «алкоголизм» ставится пожизненно. Излечить от него нельзя, можно лишь вывести человека в стойкую ремиссию. И, кстати, безвредной дозы алкоголя не существует. Минимальная, не представляющая вреда для здоровья - это полное отсутствие алкоголя. С наступающим!

Пейте только тогда, когда действительно хотите выпить.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ВАЖНО

Как не спиться

- Знать свою границу. Пейте так, чтобы не терять над собой контроль, не напиваться «до поросячьего визга». Как правило, «своя норма» определяется достаточно быстро опытным путем. Не превышайте ее, не делайте опьянение своей единственной целью.

- Закусывайте. Белковая пища - мясо, рыба, сыры - замедляет всасывание алкоголя в кровь, не давая быстро «дойти до кондиции».

- Не пейте залпом. Всасывание алкоголя начинается уже в ротовой полости, а кроме того, небольшие дозы, даже растянутые по времени, быстрее обезвреживаются печенью.

- Не пейте рюмку за рюмкой после каждого нового тоста. Если чувствуете, что уже достаточно, можно просто пригубить напиток.

- Пейте только тогда, когда действительно хотите выпить. Не надо просто «за компанию». На застолье можно ограничиться безалкогольными напитками или разведенными льдом, соком и так далее.

- Выбирайте качество, а не количество. Изучайте марки, а также с какими блюдами сочетаются те или иные напитки. Это позволит сделать алкоголь второстепенным участником стола, зависящим от подаваемых блюд.

- Остерегайтесь экспериментов. Не знаете, как на вас действует ром или текила? Тогда знакомство с ними лучше начинать с минимальных доз. И лучше вообще отказаться от напитков сомнительного качества или происхождения, не уподобляйтесь лабораторным мышам.

- Не смешивайте алкоголь и лекарства, особенно антидепрессанты и антибиотики. Их комбинация с алкоголем может привести к самым непредсказуемым последствиям.

БДИ!

Кто в группе риска

- «Алкогольная» наследственность, то есть у выходца из пьющей семьи в семь раз выше риск формирования алкоголизма.

- Лица с неустойчивой психикой, которая может сохранится только при полном и безоговорочном отказе от спиртного.

- Если были сотрясения, ушибы мозга и другие травмы головы. А также люди, страдающие хроническими заболеваниями печени.

КОНКРЕТНО

Как распознать алкоголизм

- «Сосредоточенность на выпивке»: мысли о спиртном выходят на первый план. Любое событие в жизни рассматривается как повод «обмыть это дело»: день рождения очередного сослуживца, встреча с приятелем, получение аванса, зарплаты, премии. Позже поводом становится просто наличие денег и свободного времени.

- Подготовка к любому алкогольному эпизоду производится тщательно, можно даже сказать, «с любовью». При виде бутылки можно заметить у зависимого человека признаки оживления, некоторое возбуждение, блеск в глазах, приподнятое настроение.

- Мысли о выпивке становятся навязчивыми, что свидетельствует о формировании патологического влечения, а, значит, о наличии первой стадии алкоголизма.

- Феномен запаздывающего насыщения, когда желаемый эффект достигнут, больше пить не требуется. Но чем больше человек пьет, тем больше запаздывает это самое насыщение. Ощущение «полного бака» возникает только от значительных количеств алкоголя.

- Алкоголик переходит на реакцию «все или ничего». Количество алкоголя обязательно должно быть достаточным для полного удовлетворения потребности в нем. И только так.

- Затруднение при отказе от выпивки. Чаще всего проявляется, если человек случайно попадает в компанию, где выпивают. Он откладывает все дела только для того, чтобы поучаствовать.

ВАЖНО

Куда обращаться для лечения алкогольной зависимости

Областной наркологический диспансер

Адрес: г. Ростове-на-Дону, ул.Баумана,38 Анонимный кабинет психиатра для детей и взрослых.

Телефон: 8(863) 240-42-57 и 8-903-402-70-24.

Азовский филиал «Наркологический диспансер»

Адрес: г. Азов, ул. Пирогова, 9,

Телефон: 8(86342)-44-755.

Гуковский филиал «Наркологический диспансер»

Адрес: г. Гуково, ул. Кутузова, №55/ул. Лазо, №33.

Телефон: 8(86361)-5-93-04.

Волгодонской филиал «Наркологический диспансер»

Адрес: г. Волгодонск, ул. Степная, дом №181,

Телефон: 8(86392)-7-63-88.

Таганрогский филиал «Наркологический диспансер»

Адрес: г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 239, корпус 1,

Телефон: 8(86343) 38-024.

Шахтинский филиал «Наркологический диспансер»

Адрес: г. Шахты, пер. Комиссаровский, дом №95,

Телефон: 8(86362) 2-25-54.