График работы поликлиник и травмпунктов в Ростове –на-Дону в выходные в 2020 году

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону рассказали, как будут работать поликлиники и травмпункты в первую неделю января 2020 года.

В выходные и праздничные дни с 1 по 8 января 2020 года во всех медицинских организациях назначены ответственные дежурные администраторы.

Плановая медицинская помощь по месту жительства будет оказываться в поликлиниках дежурными врачами с 08:00 до 14:00, в этот же период времени будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи.

Кроме того, 4 и 6 января 2020 года в поликлиниках города будут вести прием специалисты согласно расписанию по субботе данной медицинской организации.

Медицинская помощь населению по неотложным и экстренным показаниям будет осуществляться круглосуточно в штатном режиме.

Стоматологическая неотложная помощь оказывается в городской стоматологической поликлиника по адресу ул. Пушкинская, 211 с 08:00 до 23:00 ежедневно, а по адресу ул. Сержантова, 3 с 08:00 до 16:00 2,3,4,5,6 и 8 января 2019 года.

КОНКРЕТНО:

Травматологические пункты города Ростова-на-Дону:

Пункт неотложной офтальмологической помощи МБУЗ «ГБСМП»- круглосуточно, ул. Бодрая, 88/35 круглосуточно

Детские травмпункты:

Травмпункт МБУЗ «Городская больница №4», просп. Богатяновский Спуск, 27, с 8.00 до 20.00

Травмпункт МБУЗ «Городская больница №20», просп.Коммунистический , 39, круглосточно

Взрослые травмпункты:

Травматологический пункт МБУЗ «ГБСМП», ул. Бодрая, 88/35, круглосуточно

Травматологический пункт, МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», круглосуточно

Травматологический пункт МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», круглосуточно

Травматологический пункт МБУЗ «Городская больница №20», просп.Коммунистический, 39,круглосуточно

Травматологический пункт МБУЗ «Городская больница №4» , просп. Богатяновский Спуск, 27, круглосуточно

Травматологический пункт, МБУЗ «Городская поликлиника № 1», круглосуточно