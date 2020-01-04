«Доярка, не умирай»: на Дону подростки взорвали петарду в пасти щенка, чтобы посмотреть на дикие мучения собаки

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области в канун новогодних каникул группа скучающих подростков решила себя развлечь взрыванием петард. Забавляться пиротехникой ищущая приключений компания отправилась на железную дорогу.

Устав жечь запасы вхолостую, ребята решили разнообразить поднадоевшую игру и добавить в нее новые элементы. На глаза им попались уличные щенки, которых местные жители подкармливали едой. Маленькие животные жили возле гаражей, к которым и направились подростки, чтобы учинить жестокую расправу над беззащитными малышами.

Свидетелями шокирующей сцены стали случайные прохожие, описавшие дальнейшие события в соцсетях. Подростки зажигали пиротехнику и бросали голодным щенкам. Один из них взял смертельно опасный предмет в пасть и тут же раздался мощный хлопок, сменившийся жалобным воем собаки, получившей сильное повреждение нижней челюсти.

Ветеринарам пришлось собирать челюсть Доярки буквально по частям. Фото: Группа помощи бездомным животным "ЖиВи"

- Черненькому кинули петарду, а он ее схватил и пострадал, бедняжка. В тот момент моя мама с соседкой пошли кормить кутят и наткнулись на четверых выродков с петардами, им от 12 до 14 лет, один из них был в маске, - написал потрясенный очевидец в интернете.

Местные жители также уверяют, что пришедшие в возбуждение школьники бросали петарды и в людей, а также поливали отборным матом всех, кто пытался их остановить.

Скулившего щенка с раздробленной челюстью заметил горожанин Богдан Редько, работающий на железной дороге. Мужчина подошел поближе и увидел чудовищное ранение маленькой собаки. Его сердце дрогнуло, и он немедленно связался с волонтерами.

Страдающего от дикой боли щенка приняла группа помощи бездомным животным «ЖиВи», привезшая его в местную ветклинику, где псу сделали капельницу и зачистили рану. После этого врачи прооперировали получившее травмы животное и фактически по частям собрали ему рассыпающуюся челюсть. Маленького страдальца назвали Дояркой.

- Был прооперирован щенок Доярка. Чувствует себя она неважно. Надеемся, что справится, - рассказали волонтеры о состоянии четвероногого пациента клиники.

После того, как собаке сделали операцию, ей уже дают лекарственные препараты, а также кормят из шприца. Ветеринары считают, что в скором времени малыш станет на ноги.

Без инъекций обезболивающего щенок постоянно жалобно стонет. Фото: Группа помощи бездомным животным "ЖиВи"

- Сейчас наша Доярка уже идет на поправку. Она находится на реабилитации в платной ветеринарной клинике «Феникс». Умение щенка самостоятельно есть после такой травмы – это большой прогресс! Однако собаке необходимо мясное детское пюре, ничего другого она просто не может съесть. Если есть желающие помочь Доярке, то она будет очень благодарна, - сообщили представители группы помощи бездомным животным «ЖиВи».

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Все, кто хочет финансово помочь лечению, могут совершить пожертвование

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