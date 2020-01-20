СЗАО «СКВО» в составе донской делегации приняло участие в выставке в Берлине

С 16 по 20 января состоялся официальный визит делегации Ростовской области в Берлин для участия в 85-й Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя-2020».

Глава сельскохозяйственного предприятия СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко вошла в состав донской делегации. По ее словам, такие форумы для тех, кто напрямую занимается сельским хозяйством, большой стимул для дальнейшего роста и развития. Это новые встречи на неформальных полях ЗЕЛЕНОЙ НЕДЕЛИ, новые деловые знакомства и переговоры, которые могут перерасти в удачные контракты, возможность расширения контактов с зарубежными партнерами. И, прежде всего, передовые знания в разных областях АПК.

По приглашению министра сельского хозяйства РФ и посла Российской Федерации в Федеративной республике Германия Анна Касьяненко приняла участие в торжественном приеме в посольстве по случаю начала работы форума «Зеленая неделя – 2020», а затем стала участником открытия стенда коллективной экспозиции Ростовской области на выставке. «Хочется, чтобы о продукции под брендом «СДЕЛАНО – НА – ДОНУ» узнало как можно больше людей. Ведь все наши аграрии вкладывают душу в свое дело, честно трудятся, чтобы цепочка ПОЛЕ – ПРИЛАВОК стала качественной и эффективной», - считает генеральный директор компании.

СЗАО «СКВО» является не только одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий региона, но и ключевым участником аграрной отрасли Ростовской области. В своей деятельности сотрудники предприятия опираются на новый технологический, производственный базис и науку, что позволяет давать только высококачественное продовольственное зерно 3-го класса. Пшеница является основной продукцией, которую экспортирует сельхозпредприятие.

Чтобы получить высокие показатели урожайности, компания грамотно применяет удобрения и средства защиты растений, а также научно обоснованный севооборот, поэтому на международной выставке представители СЗАО «СКВО» обменивались опытом с коллегами, а также обсуждали актуальные задачи. Например, новые подходы по применению фосфорных удобрений.

- Участие в таком большом аграрном форуме – это не только походить по павильонам, но еще и окунуться в атмосферу многочисленных семинаров, презентаций, получить новые знания. Глядя на выставочное изобилие столов, все время думала, что всё это дело рук таких же простых тружеников, как и наши селяне. Надо только очень стараться и любить свою землю, а также людей, которые на ней работают. Ну а государство, я уверена, всегда будет поддерживать тружеников села, - говорит Анна Касьяненко.