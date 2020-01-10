2020-01-10T15:03:26+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в крещенскую ночь будут открыты восемь купелей

Священнослужители проведут водосвятный молебен
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Все купели будут освященыВсе купели будут освященыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Крещение Господне – один из самых значимых праздников для православных христиан, и так было испокон веков. Русская православная церковь отмечает этот день 19 января.

Как рассказали «Комсомольской правда-Ростов» в Управлении МЧС по донскому региону, в этом году будет оборудовано восемь площадок для крещенских купаний в разных частях города. В 2020 году на Крещение купель у Спасского храма, расположенная по Орская — Грациозная, работать не будет.

КОНКРЕТНО

Где будут расположены купели в Ростове-на-Дону и в какое время пройдет водосвятный молебен:

18 января и 19 января с 11:00 до 21:00 (включая ночное время):

Преполовенский храм (ул. Всесоюзная, 167), купель на территории храма;

18 января и 19 января с 21:00 до 02:00:

МРО церковь монастыря «Сурб Хач» (ул. Баграмяна, 1), источник «Сурб Хач»

18 января с 14:30 до 15:30:

Свято-Никольский храм (ул. Чапаевская, 18), ботанический сад ЮФУ (Серафимовский источник);

18 января с 19:30 до 22:00:

Строящийся Александро-Невский храм (пр-т Космонавтов — ул. Капустина), Северное водохранилище;

19 января с 05:00 до 05:30:

Храм Георгия Победоносца (пр. Коммунистический, 38б), источник Георгиевский, пос. Первомайский;

19 января с 10:30 до 12:30:

Храм преподобного Серафима Саровского (ул. Портовая, 72), Гремучий источник;

19 января с 11:00 до 13:00:

Храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (ул. Прокофьева, 34), Ростовское море;

19 января с 00:00 до 22:00:

Свято-Иверский женский монастырь (ул. Неклиновская, 4), источник на территории монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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