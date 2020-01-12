В Ростове-на-Дону пропали школьница и ее младший брат

В воскресенье, 12 января, в полицию города Ростова-на-Дону поступило заявление о том, что пропали дети, и стражей порядка просят помочь с их поисками. Сообщается, что сестра-школьница вместе с маленьким братом-дошкольником ушли на прогулку - предположительно, в микрорайоне Военвед, что в спальном районе города. Однако так и не вернулись.

По некоторым данным, ребята жили возле местной рощи. По их словам, туда и отправились. Сейчас сотрудники полиции начали поиск детей. Кроме того, опрашивают их родственников и знакомых, а также тех, кто может знать об их местонахождении.

- По факту исчезновения детей проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося, - рассказали в донском главке.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» - самом крупном на Дону, который занимается поисками пропавших людей, газете «Комсомольская правда-Ростов» сообщили, что родные детей за помощью к ним не обращались. Однако там готовы помочь, если будет такая необходимость - распространить ориентировки, а также выйти на поиски юных ростовчан.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.