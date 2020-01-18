Отключение электричества в Ростове-на-Дону 20-24 января 2020 года: где и когда

Отключение света в Ростове-на-Дону 20-24 января 2020 года: где и когда. Как сообщили энергетики, с понедельника по четверг сотни домов будут оставаться без электричества. Однако речь идет не об аварийной ситуации, а о плановых отключениях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества в Ростове-на-Дону 20-24 января 2020 года

20 января с 9:00 до 17:00:

Возрождения, 25-45, 26-38, Правды, 1-19, 2-20;12-го Февраля, 10-26, Самойловской, 11-13, Дундича, 26-62, 23-67, Конституционной, 66-84, 63-10, 20-лет Октября, 72-114, 81-125; Кемеровской, 70-114, 65-109, Калужской, 82-96, 103-127, Глинки, 98-120, 95-119, Мурманской, 96-126, 91-117, Камской, 92-118, 101-127, Волжской, 110-138, 101-127, Брестской, 2-36, Карбышева, 30-42, 1-я Грамши, 15-39, 30-60, 2-я Грамши, 57-91, 54-72, Гончарова, 26-38, 29-39, Свердловской, 69, 83, 85, 81/44, 26-46, 80-116, 47-79, Батуринской, 86/46, 92, 72-84, 101-125, Коминтерна, 36-46, 1-й Круговой, 43-49, 3-й Круговой, 53-55, Курортной, 108-120, 121-139, Международной, 20, переулка Днепровского, 108, 108А.

20 января с 10:00 до 14:00:

Кировский, 69А, 69Б, Тельмана, 118А, 118Б, Греческого Города Волос, 99-101, 103, Курортная, 131, Свердловская, 98, 69, 81/44, Батуринская, 98, 86/46, Коминтерна, 26-28, 1-я Круговая, 33-41, 34-42, 3-я Круговая, 41-51, 50-54, Лазаревская, 1-19, 2-20,Ревкомовская, 88-112, 83-115.

21 января с 9:00 до 16:00:

Береговая, 16, 41, 51, 51А, 51-57, Седова, 8,Нижне-Бульварная, 29, Локомотивная, 1-39, Приволжский, 2-6А, 14, 16, 1-9, 9А, Катаева, 9-65, 2-24, 32-40, Черепахина, 5-31, 2-14, Н. Ополчения, 12-26, Варфоламеева, 1-13, 12-32, Пешеходный, 1-9, 2-12, Журавлева, 37-39, 30-48, Социалистическая, 164-186, 167-181, Б. Садовая, 142-144, Крепостной, 59, Седова, 8-14, 14Б, 27-75, Н. Бульварная, 27-35, Богатяновский спуск, 1-3, Красных Зорь, 15, Тоннельная, 9-33, 4-8А, Кооперативная, 51-69, 30-58, Красина, Профинтерна, 19-35, Караванная, Короленко, Макеевский, Полюсный, Стандартный, Балтийский.

22 января с 9:00 до 17:00:

Димитрова, 64-84, 51-61, Коллективная, 70-74, 73-81, Молокова, 1-35, 2-38, Урожайная, 11-33, Новолесная, 1-5, Возрождения, 51-87, 44-82, Правды, 21-57, 22-60, Турксибская, 13-37, 8-20, 12-го Февраля, 17-33, Обороны, 24, Темерницкая, 57, Соборный, 24, Московская, 52, Ленина, 21-57, Освобождения, 53-155, Профинтерна, 3-9, 2-10, Павлодарская, 95-99, Портовая, 317-381, 387, Войкова, 151-185, 114-136, 138, 199, 2-й Яркий, 2-12, 5-13, 2-й Поселковый, 1-7.

23 января с 9:00 до 17:00:

Тоннельная, 8-40, 31-85, Освобождения, 3-37, Кооперативная, 11-47, 12-28, Павлодарская, 55-77, 2-26, Ленина, 2-38, 3-19, Артиллерийская, Черноморский, Моисеенко.

24 января с 9:00 до 17:00:

30-летия Октября, 105-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348А, Задонская, 29-125, 139-267, 173А, 176, 16, 58-64, Пескова, 186-204, 200А, 202А, 202Д, Учебная, 1-29, 3-я Ноябрьская, 1-21, 2-28, Курская, 4, Текучёва, 39, 47-69, 98-138, 11-я улица, 1-25, 6-36, 1-й переулок, 39-45, 42-48, 2-й переулок, 24-30, 35-37, 1-27, 18-20, 39-51, 32-42, Черепахина, 93-111, Скрипника, 27-35, 28-32, Н. Ополчения, 61-79, 32-110, Приволжский, 28-40, 11-15, Козлова, 4-10, 1-15, Нефедова, 1-9, Зенитчиков, 9-17, 12-20.

20 по 24 января с 9:00 до 17:00:

40-я Линия, 60-84, 17-41, Клавишный, 2-18, 30-летия Октября, 105-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348А, Задонская, 29-125, 139-267, 173А, 176, 16, 58-64, Пескова, 186-204, 200А, 202А, 202Д, Учебная, 1-29, Лермонтовская ,11, Сиверса, 11, Гвардейский, 1Б, 17-25, 25А, 24-26, Филимоновская, 41-63, 20-31, Войкова, 197-239, 144-178, 136-138, 1-й Поселковый, 2-10, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 4А, 5А, Электрическая, 27, Верхний Железнодорожный проезд, 77, СТ «Электрик», Жемчужная, Зарядный.