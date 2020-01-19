2020-01-19T20:08:48+03:00
Происшествия

Стрельба по прохожим с балкона в Таганроге попала на видео

Мужчины целились в людей и проезжающие автомобили
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Очевидцы сообщили о произошедшем в полициюОчевидцы сообщили о произошедшем в полицию
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В воскресенье, 19 января, несколько молодых мужчин открыли стрельбу с балкона многоэтажки в Таганроге. ЧП попало на видео.

На кадрах видно, что молодой человек с балкона многоэтажного дома, прицеливаясь, выпускает очереди из оружия.

- "Ворошиловские стрелки“. Студенты развлекаются с автоматическим оружием на восьмом этаже общежития. Одиночными выстрелами и очередями делают выстрелы в стороны жилых домов, наводят прицел на прохожих и движущиеся автомобили, - сообщил на своей странице в Facebook гражданский активист из Таганрога Олег Фетисов.

По его словам, молодые люди создавали опасную ситуацию, поэтому в 13:54 он обратился в полицию и службу 112. Сотрудники полиции приехали на место и «пригласили стрелков спуститься вниз».

В МВД Ростовской области информация о произошедшей стрельбе уточняется.

Стрельба из окна общежития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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