Стрельба по прохожим с балкона в Таганроге попала на видео

В воскресенье, 19 января, несколько молодых мужчин открыли стрельбу с балкона многоэтажки в Таганроге. ЧП попало на видео.

На кадрах видно, что молодой человек с балкона многоэтажного дома, прицеливаясь, выпускает очереди из оружия.

- "Ворошиловские стрелки“. Студенты развлекаются с автоматическим оружием на восьмом этаже общежития. Одиночными выстрелами и очередями делают выстрелы в стороны жилых домов, наводят прицел на прохожих и движущиеся автомобили, - сообщил на своей странице в Facebook гражданский активист из Таганрога Олег Фетисов.

По его словам, молодые люди создавали опасную ситуацию, поэтому в 13:54 он обратился в полицию и службу 112. Сотрудники полиции приехали на место и «пригласили стрелков спуститься вниз».

В МВД Ростовской области информация о произошедшей стрельбе уточняется.