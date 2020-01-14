Сотрудница полиции из Ростова-на-Дону оформила кредиты на 30 коллег

В донской столице младший специалист связи МВД России по Ростовской области Ирина Стояновкая украла данные десятков коллег и оформила на них кредиты.

У женщины был доступ к информационным базам. Предприимчивая сотрудница правоохранительных органов решила не упускать возможности подзаработать. Ростовчанка с паспортными данными почти 30 коллег обращалась в разные микрокредитные организации, где неоднократно получала крупные суммы денег.

Преступная схема дончанки начала давать сбой, когда долг достиг около 300 тысяч рублей, а информация о просрочке платежей стала поступать ничего не подозревающим о займах людям. Потерпевшие полицейские начали проводить расследование.

- Женщина была уволена из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, - отметили в ГУ МВД по Ростовской области.

За совершение кражи информационных данных и финансовые преступления экс-сотрудницу полиции осудили на три с половиной года лишения свободы условно.

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