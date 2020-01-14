Нелегальные сигареты бьют, а они крепчают

В конце 2019 года власти всерьез взялись за борьбу с нелегальными сигаретами. В середине декабря в Московской и Ярославской областях пресечено производство табачного контрафакта в четырех подпольных цехах, полиция изъяла 2 млн пачек. Примерно в то же время УФСБ по Ростовской области выявила в городе Шахты склады, где хранилось 8 миллионов сигарет. К слову, ранее в октябре также на одном из шахтинских складов правоохранители перехватили крупную партию контрабандного табака. А 19 декабря в Госдуме депутаты, силовики, представители органов власти и общественных организаций обсудили ход текущих работ по борьбе с нелегальной продажей табака.

Однако активность властей не меняет тренд – рынок нелегальных сигарет продолжает расти кратно. В конце ноября международное агентство Nielsen представило данные по динамике черного рынка табака в России. Доля контрабанды и подделок достигла 15,6% против 8,4% годом ранее, а Ростов-на-Дону сохранил первое место в антирейтинге городов с самым развитым табачным подпольем – 51% сигарет, т.е. каждая вторая пачка по закону не может находиться в продаже.

Издержки благих намерений

Как не раз заявляли эксперты, печальная ситуация сложилась из-за резкого повышения ставки акциза на сигареты в 2016 году в России – в 3,5 раза. При этом в странах ЕАЭС ставка сохранилась на прежнем уровне, что привело к разрыву в стоимости табака втрое, в первую очередь с Белоруссией. Когда стало заметно, что спрос на недорогие сигареты большой, а предложение сильно сократилось, международный криминал обратил внимание на Россию. На прилавках в приграничных регионах стремительно возросло количество белорусских, казахских, киргизских, армянских и даже сербских и арабских сигарет. Их провозили в Россию через открытые границы внутри ЕАЭС, а затем поставляли в точки продаж – развалы, киоски, небольшие магазины. В Ростове и области такую продукцию достать очень легко.

Таким образом, повышение акциза в целях стимулирования отказа от курения привело во многом к отказу от курения легальных сигарет и огромному росту черного рынка. Также и режим свободного перемещения товаров между государствами-членами ЕАЭС не предусматривал меры против контрабанды.

В результате на данный момент выпадающие доходы бюджета за 2019 год могут достигнуть 100 млрд рублей, общественники сообщают об огромной доступности сигарет для подростков, предприниматели – об огромных потерях от недобросовестных конкурентов, а правоохранители – о росте криминала.

Путь к «пьедесталу»

Для Ростовской области проблема контрабанды всегда стояла остро, ведь Ростов - город-порт у нескольких границ в регионе с развитой логистической инфраструктурой. Но если раньше основным запрещенным промыслом была подпольная торговля горюче-смазочными материалами, то сейчас эти каналы переключили на сигареты. Как ранее заявляли представители погранслужбы, границу в 600 км с ЛДНР перекрыть невозможно, а по ту сторону к контрабанде причастны практически все жители ближайших населенных пунктов. Это генерирует такой поток, что даже конфискация миллионов пачек сигарет не может даже остановить рост, не то что серьезно прервать обеспечение региона подпольным табаком. Кроме того, сообщалось, что на территории непризнанных республик работает несколько фабрик, выпускающих контрафакт, представляющий настоящую угрозу здоровью и уже приводивший к массовым отравлениям.

Осенью в городе проходил круглый стол, куда приезжали московские эксперты, представители областной думы, администрации, силовики и общественники. Тогда было объявлено о создании рабочей группы в областном правительстве, которая бы обеспечивала взаимодействие органов власти в борьбе против нелегальных сигарет. И перед этим органом сейчас стоит очень сложная задача.

Власти отреагируют

Инструменты борьбы с черным рынком, высказанные на круглом столе в Ростове, были повторены и на федеральном уровне. Как сообщают СМИ, декабрьский круглый стол на тему нелегальной продажи сигарет, прошедший в Государственной Думе, дал понять, в каком направлении власти планируют действовать, чтобы побороть черный рынок.

Во-первых, в Думе рассматривается введение минимальной розничной цены, что лишит возможности торговать сигаретами дешево. Эта цена составит порядка 90 рублей, инициаторы обосновывают стоимость суммой издержек и минимальной прибыли. Так только минимальная сумма налогов составляет 62 рубля.

Во-вторых, предлагается ввести ограничение максимального объема ввозимых табачных изделий даже в пределах ЕАЭС. Для сигарет это будет 600 штук или 30 пачек.

В-третьих, будет ужесточена ответственность за нарушение закона. Законодатели рассматривают возможность повысить штрафы за продажу нелегальных сигарет до 30-50 тысяч рублей для физических лиц и до 120-150 тысяч для юридических.

В конце декабря на уровне ЕАЭС подписано соглашение об установлении единых рамок ставки акциза, отличаться от контрольного значения она может лишь на 20%. Это значит, что к 2024 году разрыв в стоимости на сигареты в странах союза критически уменьшится.

Кроме того, решено поддерживать общественные движения. Например, проект «Честный магазин», запущенный Ассоциацией малоформатной торговли, уже стартовал и у нас в городе. Предприниматели-активисты привлекают внимание к проблеме, которая обходится им в реальные деньги, ведь из-за «черных» сигарет они теряют и прибыль, и оборот. В ходе проекта потребителей, ритейлеров и власти информируют о рисках от продажи нелегальных сигарет, размещают информационные стикеры, проводят рейды по точкам продаж.

Как определить нелегальные сигареты

Есть несколько простых способов выявить нелегальный продукт. Каждая легальная пачка обладает следующими признаками:

• Цена. В стоимость каждой легальной пачки входят 62 рубля налогов, а также производственные, логистические и прочие затраты. Чтобы предприниматель получал хотя бы минимальную прибыль, цена самых бюджетных сигарет должна составлять хотя бы 75-80 рублей. Все, что дешевле, – скорее всего нелегальный товар.

• Специальная (акцизная) марка. Обязательно должна быть на пачке и принадлежать Российской Федерации. Акцизные марки других государств – вне закона.

• Предупредительные надписи о вреде курения. Должны быть нанесены и приведены на русском языке.

• Выходные данные и другие надписи на пачке. Должны быть выполнены на русском языке, указан производитель и его адрес.

• Сигареты, произведенные после 1 июля 2019 года, - наличие цифровой маркировки QR-кода.

Если вам удалось заметить продажу таких сигарет, проявите гражданскую позицию и сообщите в органы через приложение «Патруль качества».