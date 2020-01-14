Пора собирать чемоданы?: Здание ростовского театра кукол перешло в собственность РПЦ

В региональном правительстве был подписан документ, согласно которому здание Театра кукол имени Владимира Былкова официально возвращается в собственность Русской православной церкви. О том, почему так произошло и как это отразится на работе театра, мы поговорили с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским.

- Вся история с этим зданием (а она длится, как вы помните, не первый год) построена на большом массиве информационной лжи, - начал разговор Игорь Павлович. - И самая главная заключается в том, что здание в 60-е годы прошлого века было уничтожено. Я хотел бы подчеркнуть: это абсолютная неправда, все необходимые документы и проектные планы говорят о том, что здание тогда было достроено. А план его реконструкции в 1964 году так и назывался «План достройки здания». Есть документальное подтверждение того, что 85 процентов стен церкви остались на месте. И, когда некие активисты пишут, что здание было полностью разрушено, а от него остался только фундамент, они противоречат не только исторической действительности, но и федеральному закону.

Так это здание выглядело до переезда театра.Фото: Личный архив героя публикации

- Поясните...

- Согласно законодательству, если от здания остался только фундамент, оно не может быть передано религиозной общине. А значит, претендовать на него мы на этом основании не имели бы никакого права. Я же подчеркиваю: здание осталось полноценным, за исключением куполов и входных портиков, которые были обрублены. Стены же, внутренняя колоннада, помещение алтарной части - практически все там осталось от бывшей церкви. А когда от здания отлетала штукатурка, то некоторые блогеры обращали внимание на архитектуру стен и то, что осталось на фасаде - пилястры, колонны, арки. И это явно не стены театра кукол.

- Что будет с театром?

- Наша позиция остается неизменной: до тех пор, пока театр не найдет себе достойной площадки, мы никого насильно выселять из этого здания не намерены. Поэтому все заявления, что церковь лишает детей детства или выселяет театр на улицу, - общественная провокация.

Кстати, давно замечено, что здание театра так и не было приспособлено для театральной деятельности: там до сих пор отсутствует амфитеатр, когда сиденья повышаются из ряда в ряд и дети с задних рядов могут смотреть спектакль, не вставая со своих мест. А еще в здании иногда бывает холодно, и проехать к нему даже машинам спецслужб крайне затруднительно, так как улица Суворова - узкая и односторонняя. Плюс там нет парковки, где могли бы останавливаться детские автобусы, которые привозят ребят на спектакли. Поэтому вопрос о новом здании - это вопрос не против, а за детей.

Блогеры обращали внимание на архитектуру стен и то, что осталось на фасаде - пилястры, колонны, арки.Фото: Личный архив героя публикации

- Вы так считаете?

- Абсолютно точно. Только посмотрите: в Казани была такая же история, как и у нас, - здание местного театра кукол с 1964 года располагалось в бывшей церкви Святаго духа. Но там совместными усилиями было принято решение построить новое. И как результат получился удивительный шедевр, в котором есть и дополнительная сцена, и даже музей кукол. В прежнем же помещении всего этого сделать было бы невозможно. К слову, и в нынешнем ростовском здании театра кукол - тоже.

- Но ведь когда-то театр все-таки съедет. Что будет на его месте?

- Здание будет использовано по церковному назначению. А вот что там будет, зависит от его состояния. Необходимо провести разведывательные работы, должны поработать архитектурная и реставрационная инспекции, чтобы понять, в каком оно состоянии. И уже на основании этого принимать какое-то решение.