Сама виновата!: Мошенники сняли со счета мобильного банка ростовчанки все деньги

В полиции Ростова-на-Дону говорят, что сейчас мошенники стали более изощреннее. После того, как кошельки многих жителей донской столицы сменились собственными мобильными банками, установленными в гаджете, и злоумышленники стали шагать в ногу со временем. Зачем рисковать «щипачем» в общественном транспорте, если можно сорвать куш посолиднее.

В донском главке говорят, что сейчас мобильный телефон уже не просто средство связи, а персональный помощник и платежный инструмент. Как правило, к номеру привязаны учетные записи - как в социальных сетях, так и в банках, а на самом смартфоне установлены самые разные приложения. Чтобы получить ваши денежки, воришкам уже не надо спрашивать ни пин, ни секретный код. Достаточно просто представится сотрудником банка и сообщить, что зафиксирована попытка взлома личного кабинета или же вывода средств со счета.

С деньгами надо быть очень внимательными.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Далее схема проста: якобы службе безопасности банка требуется помощь клиента, чтобы решить техническую проблему для противодействия мошенничеству. Но для этого самому клиенту срочно надо установить программу удаленного управления смартфоном, чтобы сотрудники банка смогли получить доступ к устройству и обезопасить пользователя. А после установки такой программы, мошенник просит собеседника назвать ему ключ доступа к программе и получает возможность действовать от его имени. И, как результат, мошенник получает доступ к приложению «мобильный банк», похищая все денежки со счета жертвы.

Именно так своих средств лишилась жительница Ростовской области. Не прошло и нескольких минут, как с ее счета было списано более 30 тысяч рублей. В итоге, дама написала заявление в полицию.

КОНКРЕТНО

Как себя обезопасить

- Важно помнить, что сотрудники служб безопасности банков никогда не звонят по поводу

некорректных операций по вашим счетам — будь-то снятие денежных средств, блокировка банковской карты или переводы накоплений;

- Сотрудник банка никогда не предложит по телефону установку каких-либо приложений, способствующих блокировке или приостановлению действия ваших счетов;

- Если вам звонит неизвестный номер с предложением об установке приложений на ваш мобильный, не соглашайтесь;

- При наличии приложения названного мошенниками не называйте коды активации, пароли и прочие данные, которые от вас потребуют;

- Если вы хотите установить приложение для удобного пользования вашими счетами, то обратитесь лично в банк.