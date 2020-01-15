2020-01-15T18:24:11+03:00
Общество

«Чемодан успехов»: Солнечная девочка из Ростова стала звездой после победы в конкурсе красоты

Максим Галкин пригласил школьницу в телешоу и она стала популярной среди одноклассников
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Девочка мечтает стать моделью.Девочка мечтает стать моделью.Фото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

Жизнь семилетней Наташи Литвиненко расписана буквально по минутам. Девочка с обезоруживающей улыбкой и огненными локонами покоряет сердца всех, кто на нее смотрит. А еще она просто сражает своей волей к результату: малышка родилась с синдромом Дауна, но мечтает стать моделью. А, как известно, кто действительно чего-то хочет, тот добивается.

Девочка ходит в цирковую студию. Фото: Личный архив героя публикации

Девочка ходит в цирковую студию.Фото: Личный архив героя публикации

ПОШЛА В ШКОЛУ МОДЕЛИ

Когда мама Наташи узнала, что у нее родится солнечная девочка, она не задумывалась над тем - рожать или нет. Ее старшие дети трагически погибли во время пожара в частном доме, поэтому новость о появлении ребенка она восприняла как божий дар. И направила все свои силы на то, чтобы Наташа была как все. А если бы и чувствовала себя особенной, то исключительно благодаря своим талантам.

В этом году Наташа пошла в обчную школу. Фото: Личный архив героя публикации

В этом году Наташа пошла в обчную школу.Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас девочка занимается в цирковой студии и даже пошла в школу моделей. И, как результат, своим очарованием она настолько покорила сердца членов жюри, что выиграла в нем у обычных соперниц-красавиц со всей России. Дальше - больше. Малышку пригласил на свою передачу шоумен Максим Галкин, а после федерального эфира, сюжет о Наташе сняли местные телевизионщики.

- Наверное, главная наша победа в том, что после этого на Наташеньку без опаски стали смотреть одноклассники (девочка учится в обычной школе, - прим. автр.), - улыбается мама Натали. - Раньше они ее, можно сказать, сторонились, поскольку дочь не совсем обычный ребенок, не всегда может быстро выразить мысли, плохо разговаривает. А после этого стали подходить девочки и общаться. А еще дочери смогли выделить тютора, который сопровождает ее на уроках. Наташе очень нравится учиться, а я счастлива от того, что она счастлива.

Натали восхищаются тысячи ее поклонников в Интернете. Фото: Личный архив героя публикации

Натали восхищаются тысячи ее поклонников в Интернете.Фото: Личный архив героя публикации

ЧЕМОДАН ДЛЯ СТИЛЬНОЙ МОДЕЛИ

Но настоящее счастье для девочки приносят выступления - танцы и показы. Она даже ездила на неделю моды в Москве. А еще - выступала со своими сверстниками в составе труппы настоящих цирковых артистов. И впереди у нее море планов. В феврале очередной конкурс красоты «Беби гламур», к которому «солнце» - так в соцсетях ее называют тысячи поклонников, активно готовится. Тем более, что самое главное есть. Дед Мороз выполнил пожелание девочки и подарил чемодан для маленькой стильной модели, чтобы ездить на конкурсы. И теперь Натали выбирает наряды для выхода на подиум и разучивает образы.

- Один из них это Мальвина, - продолжает мать. – А, чтобы объяснить дочери, что эта за девочка, мы посмотрели фильм и все мультфильмы про Буратино, чтобы она лучше поняла характер девочки с голубыми волосами. И, надо сказать, у нее замечательно выходит - поймать изюминку какого угодно персонажа, в которого она перевоплощается на сцене.

Наташа выступает с удовольствием. Фото: Личный архив героя публикации

Наташа выступает с удовольствием.Фото: Личный архив героя публикации

«ДОБРОТА, ИДУЩАЯ ОТ СЕРДЦА»

Кроме того, 21 марта в Ростове-на-Дону планируют еще и организовать конкурс красоты для особенных детей. Мама девочки создала ассоциацию семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. Сейчас в ней только 180 человек из Ростовской области.

- Многие из них реально хотят изменить жизнь к лучшему, - говорит Надежда. - И наша задача, если не научить уважать, то хотя бы не отрицать существование этих детей. Порой, их импульсивное поведение может пугать тех, кто не в теме. Но я смотрю, что окружающие люди уже с большим пониманием к ним относятся. Ведь раньше такие дети, как правило, были или в специнтернатах, или дома за закрытыми дверьми. И, порой, единственным лучиком света в этой жизненной тьме для их родных были солнечная улыбка и доброта, идущие от самого сердца.

Мама души не чает в свой дочери. Фото: Личный архив героя публикации

Мама души не чает в свой дочери.Фото: Личный архив героя публикации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону девочка с синдромом Дауна стала «ТОП-моделью» и выиграла конкурс красоты

Когда на сцену конкурса красоты в Ростове-на-Дону вышло чудо с огненными волосами, в жюри замерли от удивления. Рыжеволосое солнце в костюме дрессировщицы - красных сапожках и смокинге, браво размахивала хлыстом в руках перед игрушечным барашком с криками «Але-оп!». А после она же уже идет в дизайнерском наряде и улыбается всем своей обворожительной улыбкой, не ответить на которую просто нельзя. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Новости 24
«Мутил с обеими»: Жена тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина призналась, что муж встречался с ее мамой
Коммуналищики сливают речной ил возле жилых домов в Ростове-на-Дону
В Ростовской области мужчина пострадал в аварии
Ростовские спасатели вытащили из реки умирающую собаку
Валерий Карпин продолжит работу в ФК "Ростов"
Изменилось расписание движения поездов из Ростова-на-Дону в Краснодар
В составе ГК «Ростов-Дон» будет играть чемпионка мира и Европы из Франции Грас Заади
В Ростове-на-Дону автомобилистам запретят остановку на Социалистической
Упавшее дерево покалечило иномарку в донской столице
Стая бродячих собак напала на ростовчанку и искусала ее
Эффектная блондинка из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой на одну ночь
Тигрица Услада из ростовского зоопарка подружилась с местной кошкой
Ростовского полицейского осудили за вымогательство денег у собственного друга
Ростовчане потребовали прекратить вырубку зеленых насаждений
Ростовчанин поздравил соседей со Старым Новым годом выстрелами из ружья
Ростовчанка Анастасия Костенко решила рожать второго ребенка в России
Дончанка зарезала своего пожилого любовника во время предпраздничного застолья
В Ростовской области выросло число заболевших ОРВИ
В Ростовской области задержали 450 коробок с контрабандными конфетами
В Ростовской области задержали серийного вора из Старого Оскола
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил о погашении долгов по зарплате футболистам
На Юге новогодние траты клиентов ВТБ выросли на 20%
В Ростовской области лже-сотрудница Пенсионного фонда подсунула пенсионерке купюру «Банка приколов»
Ненавистное соседство: в ростовском аэропорту Платов борются с нашествием грызунов
В Ростове-на-Дону на Шолохова катер протаранил иномарку