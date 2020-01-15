«Чемодан успехов»: Солнечная девочка из Ростова стала звездой после победы в конкурсе красоты

Жизнь семилетней Наташи Литвиненко расписана буквально по минутам. Девочка с обезоруживающей улыбкой и огненными локонами покоряет сердца всех, кто на нее смотрит. А еще она просто сражает своей волей к результату: малышка родилась с синдромом Дауна, но мечтает стать моделью. А, как известно, кто действительно чего-то хочет, тот добивается.

Девочка ходит в цирковую студию.Фото: Личный архив героя публикации

ПОШЛА В ШКОЛУ МОДЕЛИ

Когда мама Наташи узнала, что у нее родится солнечная девочка, она не задумывалась над тем - рожать или нет. Ее старшие дети трагически погибли во время пожара в частном доме, поэтому новость о появлении ребенка она восприняла как божий дар. И направила все свои силы на то, чтобы Наташа была как все. А если бы и чувствовала себя особенной, то исключительно благодаря своим талантам.

В этом году Наташа пошла в обчную школу.Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас девочка занимается в цирковой студии и даже пошла в школу моделей. И, как результат, своим очарованием она настолько покорила сердца членов жюри, что выиграла в нем у обычных соперниц-красавиц со всей России. Дальше - больше. Малышку пригласил на свою передачу шоумен Максим Галкин, а после федерального эфира, сюжет о Наташе сняли местные телевизионщики.

- Наверное, главная наша победа в том, что после этого на Наташеньку без опаски стали смотреть одноклассники (девочка учится в обычной школе, - прим. автр.), - улыбается мама Натали. - Раньше они ее, можно сказать, сторонились, поскольку дочь не совсем обычный ребенок, не всегда может быстро выразить мысли, плохо разговаривает. А после этого стали подходить девочки и общаться. А еще дочери смогли выделить тютора, который сопровождает ее на уроках. Наташе очень нравится учиться, а я счастлива от того, что она счастлива.

Натали восхищаются тысячи ее поклонников в Интернете.Фото: Личный архив героя публикации

ЧЕМОДАН ДЛЯ СТИЛЬНОЙ МОДЕЛИ

Но настоящее счастье для девочки приносят выступления - танцы и показы. Она даже ездила на неделю моды в Москве. А еще - выступала со своими сверстниками в составе труппы настоящих цирковых артистов. И впереди у нее море планов. В феврале очередной конкурс красоты «Беби гламур», к которому «солнце» - так в соцсетях ее называют тысячи поклонников, активно готовится. Тем более, что самое главное есть. Дед Мороз выполнил пожелание девочки и подарил чемодан для маленькой стильной модели, чтобы ездить на конкурсы. И теперь Натали выбирает наряды для выхода на подиум и разучивает образы.

- Один из них это Мальвина, - продолжает мать. – А, чтобы объяснить дочери, что эта за девочка, мы посмотрели фильм и все мультфильмы про Буратино, чтобы она лучше поняла характер девочки с голубыми волосами. И, надо сказать, у нее замечательно выходит - поймать изюминку какого угодно персонажа, в которого она перевоплощается на сцене.

Наташа выступает с удовольствием.Фото: Личный архив героя публикации

«ДОБРОТА, ИДУЩАЯ ОТ СЕРДЦА»

Кроме того, 21 марта в Ростове-на-Дону планируют еще и организовать конкурс красоты для особенных детей. Мама девочки создала ассоциацию семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. Сейчас в ней только 180 человек из Ростовской области.

- Многие из них реально хотят изменить жизнь к лучшему, - говорит Надежда. - И наша задача, если не научить уважать, то хотя бы не отрицать существование этих детей. Порой, их импульсивное поведение может пугать тех, кто не в теме. Но я смотрю, что окружающие люди уже с большим пониманием к ним относятся. Ведь раньше такие дети, как правило, были или в специнтернатах, или дома за закрытыми дверьми. И, порой, единственным лучиком света в этой жизненной тьме для их родных были солнечная улыбка и доброта, идущие от самого сердца.

Мама души не чает в свой дочери.Фото: Личный архив героя публикации

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