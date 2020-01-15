В Ростовской области семьям будут выдавать материнский капитал при рождении первенца

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня, 15 января, с Посланием к Федеральному собранию заявил, что программа ныне действующего материнского (семейного) капитала будет продлена и к тому же существенно расширена.

Как подчеркнул национальный лидер, принятые решения, в том числе и по материнскому капиталу, призваны обеспечить устойчивый демографический рост.

- Каждый наш шаг, новый закон, госпрограмму мы должны оценивать с точки зрения высшего национального приоритета - сбережения населения России, - уверен Владимир Путин.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПОЛЕЗНОЙ ПРОГРАММОЙ

Глава государства напомнил, что текущий порядок выплаты материнского капитала рассчитан до 31 декабря 2021 года, и рассказал о будущем важной нацпрограммы.

- Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года, - заявил президент.

Также Владимир Путин предложил выплачивать маткапитал в полном объеме после рождения первенца. Сейчас это значение составляет 466 617 рублей. При этом в случае появления второго родителям выплатят дополнительную повышенную сумму.

- Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. Но в современных условиях и этого мало с учетом демографических вызовов, с которыми сталкивается страна. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства семья получит уже при рождении второго ребенка, - предложил российский лидер.

Соответственно, общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми в 2020 составит 616 617 рублей. Ежегодно сумма будет увеличиваться в соответствии с индексациями.

ЗА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ С ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТОМ

Помимо этого, глава государства добавил, что властями уже принято решение о погашении государством 450 тысяч рублей ипотечного кредита при рождении в семье третьего ребенка.

- То есть, в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов и даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома. Льготную ставку ипотеки 6% для семей с двумя и более детьми мы распространили на весь срок кредита, - подвел итог Владимир Путин.

Отметим, что по данным отделения пенсионного фонда России по Ростовской области, в донском регионе на декабрь 2019 года материнский капитал получили 249 тыс. семей. Полностью распорядились средствами 57% владельцев сертификатов.

В частности, 78 тыс. семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий без использования заемных средств. Еще 83 тысячи владельцев сертификатов погасили за счет полученных средств ипотечные кредиты. Также востребованным является использование капитала на образование детей, в том числе и на оплату детских садов.

Кроме того, с 2018 года донские семьи могут получить капитал в удобном формате ежемесячной выплаты, набирающем популярность у населения. Так, в Ростовской области на декабрь 2019 года было принято 3,7 тыс. заявлений на ежемесячную выплату, а общие суммы выплат по этому направлению составили 268 млн рублей.

Также областное правительство увеличило с 1 января 2020 года размер регионального маткапитала. Как сообщается на сайте регионального правительства, сумма выплаты в наступившем году теперь составит 121 287 рублей.

Напомним, региональный материнский капитал появился на Дону еще в 2012 году. Право на него имеют малоимущие семьи, родившие или усыновившие третьего или последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. За все время существования этой формой поддержки воспользовались около 40 000 семей.

- Для поддержки донских семей предусмотрено 16 видов пособий и выплат. Одной из самых значимых является региональный материнский капитал. Политика донской власти и комплексная поддержка семей привели к существенному повышению количества многодетных семей в регионе: с 21 500 в 2012 году до 40 100 в 2019 году, – сообщила министр труда и социального развития донского региона Елена Елисеева.

РОСТ ДЕМОГРАФИИ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Как подчеркнул глава государства, судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет.

- Сегодня нас почти 147 млн человек. Мы вступили в сложный демографический период. Его особенность в том, что нам удалось выйти на положительную динамику и даже добиться естественного прироста. Но есть одна сложность. Семьи сейчас создает малочисленное поколение 90-х годов. Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, в 2019 году составил 1,5. Для нашей страны это мало. Для сравнения - 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. В 90-х было еще хуже - 1,16. Семьи с двумя детьми были редкостью, люди вынужденно откладывали рождение детей. Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность - обеспечить устойчивый демографический рост, - заявил Владимир Путин.

На Дону этим вопросам уделяют особое внимание. В результате принимаемых в регионе мер наблюдается позитивный эффект. Так, за последние 5 лет существенно увеличилось количество многодетных семей области. К началу 2020 года их количество превысило 42 тысячи (для сранения, в 2017 году – 31 тысяча семей).

Важно отметить, что в 2019 году началась реализация национальных проектов. Одним из самых значимых является нацпроект «Демография». В прошлом году было направлено на его реализацию из федерального и областного бюджетов, а также различных внебюджетных источников, более 6,2 млрд рублей. Значительная часть средств была направлена на социальную поддержку семей с детьми – 4,9 млрд руб.

КОНКРЕТНО. НА ЧТО ПОТРАТИЛИ СРЕДСТВА:

- 16,7 тыс. семей назначена ежемесячная выплата на первого ребенка

- 23,4 тыс. семей получили ежемесячную денежную выплату на третьего (или последующего) ребенка

- перевыполнен план по проведению процедуры ЭКО – 1464 (план – 1050)

- 4,3 тыс. семей распорядились средствами регионального материнского капитала

- 7 семей получили единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно трех и более детей

- 50 многодетных матерей отмечены Почетным дипломом губернатора Ростовской области с денежным поощрением 50 тыс. рублей.

Также добавим, что в 2020 году правительством Ростовской области на социальную поддержку семей с детьми предусмотрено увеличение финансирования на 37%.