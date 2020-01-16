Добилась своего!: Ростовчанке вернули почти 30 тысяч рублей за ложные данные в платежке

Жительнице города Ростова-на-Дону удалось вернуть кругленькую сумму, которую ей незаконно начислили за целых пять месяцев. При этом долг с каждой квитанцией за квартиру рос как на дрожжах, а ростовчанка никак не могла доказать коммунальщикам то, что они не правы. И тогда отправилась в Госжилинспекцию региона.

Как оказалось, история началась с того, что в доме решили провести поверку приборов учета горячей и холодной воды. Тех самых счетчиков, показания которых многие сдают каждый месяц - кто в Управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, а кто напрямую ресурсникам.

Однако из-за того, что женщины в момент проверки не было дома, начисление за холодное, горячее водоснабжение плюс водоотведение стали производить по нормативу, причем с повышающим коэффициентом.

В итоге, Госжилинспекция региона провела свою собственную проверку, к которой коммунальщикам пришлось прислушаться.

- В ходе проверки было установлено, что жилищно-строительным кооперативом был нарушен порядок уведомления собственника о проведении проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, - рассказали там. - По закону о ее времени и дате собственника квартиры должны были письменно уведомить за 14 дней. Однако этого сделано не было. Поэтому плата должна была начисляться, исходя из показаний счетчиков за расчетный период.

В итоге, коммунальщикам было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое и было исполнено. А ростовчанке вернули 27 тысяч 155 рублей.

КОНКРЕТНО

Куда жаловаться

«Горячая линия» Госжилинспекции Ростовской области: (863) 210-22-14.