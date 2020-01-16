Считаем новую пошлину на ввоз товаров в Россию: как отразится изменение норматива на покупках в 2020 году

В России с 1 января 2020 года изменилась норма беспошлинного ввоза товаров, для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (МПО) и доставляемых экспресс-перевозчиками. Многие жители страны привыкли заказывать товары с зарубежных интернет-магазинов — сейчас это обычное явление.

В качестве основы для взимания пошлины с 1 января 2020 года будет рассматриваться вес и стоимость каждой отдельной посылки без учета частоты перемещения товаров (по правилам 2019 года при расчете пошлин учитывается общий вес и стоимость посылок, пересылаемых в адрес одного физического лица в течение одного месяца).

Рассказываем о нововведении подробно.

ПРИНЦИП РАСЧЕТА

2019 год

Пошлину рассчитывали от всех заказанных товаров на адрес одного физического лица в пределах календарного месяца. Считали ее на дату прибытия посылки на таможню.

2020 год

Теперь лимит исчисляется на каждую посылку в отдельности без учета частоты перемещения товаров. Эту перемену нужно учитывать при одновременной упаковке нескольких товаров от разных продавцов, которую, к примеру, практикует Aliexspress.

БЕСПОШЛИННЫЙ ЛИМИТ

2019 год

В прошлом году лимит для заграничных посылок составлял 500 евро в месяц.

2020 год

Сейчас лимит 200 евро за одну посылку. Соответственно, появляется практический смысл заказывать большое количество недорогих товаров до обозначенного предела.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА

2019 год

На сумму превышения лимита в 500 евро взималась пошлина в размере 30%.

2020 год

Размер таможенной пошлины уменьшился до 15%. Это означает, что крупные покупки свыше 800 евро будет значительно выгоднее сделать именно в текущем году.

Было стало - в наглядной схеме. Фото: customs.ru

СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛАТЫ ПО ВЕСУ ПОСЫЛКИ

2019 год

Лимит беспошлинного веса составлял 31 кг. При превышении этого весе взималась пошлина в размере 30%, однако при этом не менее 4 евро за 1 кг.

2020 год

Лимит по весу остался без изменений — те же самые 31 кг. Тем не менее, размер пошлины при превышении лимита составит уже 15%, но не менее 2 евро за 1 кг.

Если же превышение будет по обоим пунктам, то пошлину придется заплатите только за одно превышение. В качестве расчета берется наибольшая сумма.

КАК ЭТО ВСЕ РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ?

Например, стоимость посылки составляет 300 евро, а вес 31 кг.

В этом случае пошлину необходимо уплатить со 100 евро (в части превышения стоимостного порога), а сумма составит 15 евро.

Если посылка стоит меньше 200 евро, но тяжелее установленного лимита (допустим, 35 кг), то пошлина будет уплачиваться с превышения весового порога (в данном примере — это 4 кг) и составит 8 евро.

ОПЛАТА

Оплатить пошлину можно будет как и раньше, здесь обошлось без изменений.

Приходит уведомление по SMS и на электронную почту со ссылкой на форму для оплаты.

СПРАВОЧНО

За таможенным органом остается право определять предназначение пересылаемых в международные почтовые отправления (МПО) и доставляемых экспресс-перевозчиками товаров в качестве товаров для личного пользования.

Если принято решение о том, что такие товары не относятся к товарам для личного пользования, то применяется общий порядок совершения таможенных операций, установленный для участников внешнеэкокомической деятельности (ВЭД).