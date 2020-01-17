«Заклеивала рот скотчем и била шнурами»: В Ростовской области воспитательница уволилась с работы после обвинений в жестоком обращении с детьми

Десять лет педагогического стажа и работа воспитателем в детском саду Батайска «Голубой вагон» для Ирины З. (Прим. ред- имя изменено) пошли прахом после обвинений одной из мамочек. Женщина утверждала, что в группе над детьми извертывается педагог.

По словам обеспокоенной дончанки, воспитательница в моменты, когда дети переставали ее слушаться, якобы заклеивала всей группе рот скотчем, некоторых била шнурами от мобильных телефонов, оскорбляла и даже угрожала ремнем. Все это женщина услышала от ребенка, а потом сообщила в родительском чате. Ситуация бурно обсуждалась в популярном мессенджере, но с этими обвинениями другие мамы и папы не согласились.

Недостоверные слухи о действиях педагога все же дошли до руководства детского сада, коллег, а после и вовсе разлетелись по всему Батайску. В этой ситуации пострадавшая воспитательница приняла решение попрощаться с работой, чтобы больше уделять времени своей семье.

После увольнения Ирины З. детский сад все же начали проверять. Работой дошкольного учреждения заинтересовались сотрудники областного Министерства образования и Следственного комитета.

- Воспитатель покинула пост в конце 2019 года. В дошкольном учреждении была проведена проверка, в ходе которой нарушений в работе педагога выявлено не было, - рассказали «Комсомольской правде-Ростов» в Министерстве образования донского региона.

В ведомстве отметили, что все родители воспитанников был довольны работой педагога. Только одна мамочка не поладила с Ириной З. на личной почве.

Проверку в батайском детском саду № 52 проведут и следователи СУ СК по Ростовской области.

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