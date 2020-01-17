«В инвалидности отказано»!»: Ростовские эксперты посчитали законным решение по делу мальчика без глаза

Специалисты главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области признали законным решение по делу мальчика, который из-за рака сетчатки лишился глаза, а спустя несколько лет после комиссии остался без статуса «ребенок-инвалид». Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», теперь родители мальчика вынуждены оплачивать дорогостоящие медицинские процедуры самостоятельно, но денег в семье едва хватает на самое необходимое.

- По результатам медико-социальной экспертизы, на основании представленных медицинских документов, данных осмотра ребенка были сделаны выводы об отсутствии оснований для установления категории «ребенок-инвалид», согласно действующему законодательству, регламентирующему проведение медико-социальной экспертизы, - отметили в ведовстве.

Сейчас 9-летний ребенок нуждается в ежегодной замене глазного протеза, которую производят только в Москве, медицинских услугах и препаратах. Раньше все это семья получала за счет государства, а теперь всего этого мальчик оказался лишен. Мама ребенка не понимает, по какой причине ее сыну не оставили ранее присвоенный статус. Общественники и правозащитники считают, что у семьи есть шансы оспорить решение.

- Глаз - это орган, который ребенок потерял, и восстановить его невозможно. Нужно добиваться оспаривание решения и получения инвалидности для ребенка и для этого есть все законные основания, - сказал «Комсомольской правде-Ростов» специалист по защите прав пациентов, взаимодействию с медицинскими организациями и страховыми компаниями Алексей Пешков.

Историей семьи заинтересовались следователи.

Глава СУ СК России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку.

Как рассказали «Комсомолке» в региональном бюро медико-социальной экспертизы, еще до появления публикаций в ведомстве началась проверка и от Минтруда России.

- По итогам будет вынесено решение о признании или непризнании ребенка инвалидом, - сообщили в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области.

Родители мальчика рассчитывают на изменение решения, ведь тогда им не придется целый год откладывать деньги на дорогостоящий глазной протез для сына.